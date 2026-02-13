El precio del dólar para este viernes 13 de febrero inició con un promedio de $3.649, lo que significó una caída de $16 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.665,78.

La divisa estadounidense abrió a la baja, tras las fuertes fluctuaciones de esta semana que han puesto de relieve la rapidez con la que los cambios de sentimiento en torno a la IA pueden repercutir mucho más allá del sector tecnológico.

Según los analistas, el llamado mercado de la IA ha provocado ventas masivas en sectores que van desde la logística hasta los proveedores de software, ante el temor de que la tecnología perjudique sus negocios.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de la energía y los alimentos, también bajó, hasta el 2,5 %, una décima menos que el mes anterior, a tono con las expectativas de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre los precios.

El IPC, publicado con dos días de retraso debido al breve cierre parcial de Gobierno federal de inicios de este mes, no llega al 2,5 % interanual pronosticado por los expertos, aunque se mantiene por encima de la meta que la Reserva Federal (Fed) utiliza como referencia para sus decisiones sobre política monetaria.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,2 % en el primer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % en diciembre.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,3 %, una décima más que el mes anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda, que aumentó un 0,2 % en enero, se mantuvo como el principal impulsor de la crecida mensual de la inflación en Estados Unidos, aunque reflejó una caída con respecto al 0,4 % de diciembre.

El precio de alimentos aumentó un 0,2 % durante enero, al mismo nivel que el índice de alimentos en el hogar, mientras que el de alimentos fuera del hogar subió un 0,1 %.

Estos aumentos fueron parcialmente compensados ​​por el decrecimiento en los costes de energía, que cayó un 1,5 % en enero, debido sobre todo a la disminución del 3,2 % mensual de los precios de la gasolina.

En términos interanuales, el índice de energía disminuyó un 0,1 %, mientras que el de alimentos aumentó un 2,9 %.

Las tarifas aéreas, el cuidado personal, la recreación, la atención médica y las comunicaciones estuvieron entre los índices que aumentaron en enero.

Entre los que disminuyeron se incluyen los índices de automóviles y camiones usados, muebles y operaciones del hogar, y seguros de vehículos.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirve a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.