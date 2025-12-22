El pasado miércoles 17 de diciembre inició una nueva entrega de transferencias monetarias para Renta Joven, el último ciclo de 2025, según ha informado Prosperidad Social. Este martes 23 de diciembre los participantes de la modalidad de giro podrán consultar su giro.

Lea también: ¿Cuánto pueden subir los arrendamientos para 2026, según la ley colombiana?

Durante diciembre, 159.889 participantes del programa recibirán el último ciclo del año, que tendrá una inversión de 82.300 millones de pesos, de acuerdo a cifras de la entidad.

Los conceptos por los que se realiza la transferencia en este ciclo son: los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) recibirán la transferencia por permanencia y excelencia 2025-1 y las correspondientes a tres convenios de subsanación por matrícula 2025-1.

Lea también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Asimismo, los participantes del Sena recibirán el apoyo económico de los meses de junio y julio de 2025.

Prosperidad Social indicó que las transferencias se entregarán en dos modalidades: abono a cuentas registradas, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad, 132.788 beneficiarios podrán retirar la transferencia a partir del 17 de diciembre.

Lea también: Pareja de esposos muere tras violento choque con tractomula: el hijo se salvó tras bajarse segundos antes del vehículo

La dispersión se hará siguiendo un orden de pico y cédula, los primeros cinco días: el día uno, recibirán los estudiantes cuya cédula termina en 1 y 2; el día dos, 3 y 4; día tres, 5 y 6; día cuatro, 7 y 8; y día cinco, 9 y 0.

La otra modalidad es giro, dirigido a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa. En esta modalidad, 27.101 participantes podrán reclamar su transferencia en las oficinas de la entidad bancaria o los puntos autorizados, según la programación que se podrá revisar del 23 al 31 de diciembre por medio del enlace de consulta de giros del Banco Agrario.

Renta Joven es un programa del Gobierno que apoya a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, con entregas monetarias superiores a los 400.000 pesos, y promueve la movilidad social a través del empleo, el emprendimiento y la educación posgradual.