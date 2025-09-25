El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó durante el acto de apertura del Congreso del gremio en Medellín que el ambiente empresarial ha venido en aumento, por un punto clave: la terminación del periodo de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Ya se le perdió el miedo y el temor a Petro porque ya se va a ir. Eso ha estimulado el consumo, y ha recuperado planes de inversión, entre otras cosas”, señaló el dirigente gremial en su discurso.

En ese sentido, recalcó que, tras 18 meses de estancamiento, el comercio ha experimentado una recuperación significativa, impulsada por sectores como el automotriz, motocicletas, equipos y sistemas de comunicaciones.

Cabal alertó sobre indicadores preocupantes, como la caída de la inversión extranjera directa, que pasó de representar el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) a menos del 15 %, y la situación de las finanzas públicas, que calificó como la más delicada.

Indicó que principios como la democracia, la Constitución y la libertad de empresa han estado en riesgo bajo el gobierno de Gustavo Petro.

“Pese a las incomodidades que pueda causar, el gremio seguirá defendiendo esos valores”, manifestó Cabal en el auditorio.

Hay que señalar que más de 2.000 empresarios, líderes políticos, académicos y expertos internacionales se dan cita en la capital antioqueña para analizar el rumbo de Colombia en el evento más representativo del comercio organizado.