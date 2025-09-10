Entre este jueves y viernes se realizará en la ciudad de Barranquilla una nueva edición del Latam Fintech Market 2025, un evento organizado por el gremio Colombia Fintech, que agrupa a más de 370 empresas.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, dijo que se espera recibir a más de 2.300 participantes y superar la cifra de 100 conferencistas, consolidando a Barranquilla como un punto clave en el mapa regional de la innovación financiera.

La agenda académica que se desarrollará en el Centro de Eventos Puerta de Oro, incluirá temas como inversión, billeteras digitales, finanzas abiertas, pagos en tiempo real, infraestructura digital, y como han avanzado el sistema financiero con el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República Bre-B.

Santos comentó que uno de los puntos claves será la participación de precandidatos presidenciales, en la que se abordará el futuro de la regulación fintech, las políticas de inclusión financiera y el papel de la tecnología en el desarrollo económico de Colombia.