El sector de hidrocarburos en Colombia ha venido advirtiendo sobre diferentes causas negativas que están colocando ‘cuesta arriba’ la actividad tanto de petróleo como de gas. Si bien es cierto que no hay nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, tampoco hay un eje claro para avanzar en la transición energética, y a lo que resulta más inquietante, la pérdida en la autosuficiencia, se le está sumando algo que ya se ha vuelto repetitivo para muchos gremios y expertos del sector: la caída en las reservas, sobre todo las de gas natural.

Lea: La región Caribe sufrió a nivel económico en el último trimestre de 2024

El contexto se reveló durante esta semana. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que las reservas probadas de petróleo para Colombia aumentaron en 2024 y llegaron hasta los 7,2 años, cifra mayor a la registrada durante el 2023, cuando las reservas se ubicaron en 7,1 años.

En ese sentido, esta entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía aseguró que “la incorporación total anual en reservas para petróleo se incrementó en un 30 %”.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se mira por el lado de las reservas de gas, ya que la ANH expuso que para 2024 se ubicaron en 5,9 años, cifra inferior a la registrada durante el 2023, cuando las reservas en ese energético alcanzaron los 6,1 años.

También: Aunque cae el desempleo en el país, se ha percibido un aumento del trabajo informal

Y es que de acuerdo con la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), desde el año 2013, con la excepción de 2021, las reservas probadas se han reducido año tras año. Al comparar las reservas registradas en 2014 con respecto a las del informe de 2024, se evidencia que en 10 años hemos tenido un consumo neto de 2.695 Gpc, el equivalente al 43 % de las reservas de 2014. Las incorporaciones de reservas desde 2014 a la fecha se sitúan en 824 Gpc, volúmenes insuficientes para equilibrar la producción comercializada desde 2014 de 4.268 Gpc.

Aunque los resultados del Informe de Recursos y Reservas 2024 de la ANH ratifican la coyuntura crítica en la que se encuentra el país en materia de reservas de petróleo y gas, gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) indican algunos aspectos destacables, como la estabilidad en las reservas probadas de petróleo y el aumento significativo de los recursos contingentes de gas, gracias al trabajo técnico entre los actores del sector y el liderazgo de la ANH.

Hay insuficiencia

Los gremios ven con mucho recelo estos indicadores, que si bien en petróleo aumentó levemente, en gas el problema se está incrementando.

El presidente de la ACP, Frank Pearl, sostuvo que estos logros, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes ante los desafíos.

“La evidencia es clara, en reservas de gas Colombia no está reponiendo todo lo que consume y en petróleo apenas alcanza a reponerlo, por lo que se está reduciendo el inventario total de recursos disponibles. Esta tendencia pone en riesgo la seguridad energética del país y su capacidad para garantizar el abastecimiento confiable a hogares, empresas e industrias”, señaló Frank Pearl.

Además: Compras con tarjetas de crédito para junio serán más baratas: usura estará en 25,55 %

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, precisó que en primer lugar el aumento de reservas de petróleo se explica porque la producción aumenta, pero esta es menos de lo que aumentan las reservas de producción.

“Es decir, estamos produciendo menos desde el punto de vista de crecimiento frente a lo que producíamos el año pasado, si uno lo compara con la relación ‘reservas-producción’”, dijo Castañeda a este medio.

En ese sentido, explicó que en el tema de gas natural sí viene siendo preocupante, ya que no se cambia la tendencia. “Lo único que disminuye es la tasa de crecimiento, baja un poco, entonces, sigue siendo preocupante porque no estamos haciendo la tarea, y creo que ni en petróleo estamos haciendo la tarea. Necesitamos tener nuevos contratos, nuevos pozos, nueva exploración, y así no estamos siendo capaces de disminuir esos decrecimientos”.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, sostuvo que la reducción sostenida de reservas no es un tema técnico aislado, y puede tener implicaciones directas sobre la calidad de vida de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural en sus hogares, así como la industria, que lo emplea para producir alimentos, papel, cemento y otros insumos clave para la economía.

“El gas también respalda hasta el 30 % de la generación eléctrica en momentos de baja hidrología, como ocurrió durante el pasado fenómeno de El Niño. Además, 8,4 millones de personas, equivalentes al 16,1 % de la población nacional, aún enfrentan pobreza energética, y el gas natural es una solución inmediata, eficiente y de bajo costo para superar esta problemática”, dijo Murgas.

Lea: ¿Expropiación encubierta? Los municipios del Caribe donde dueños de predios, para venderlos, deben ofrecerlos primero al Estado

El ex ministro de Minas Amylkar Acosta sostuvo que en materia de petróleo se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza.

“Pasar de una relación de reservas probadas de 7.1 años a 7.2 años es casi imperceptible. Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/dia en 2024).”, señaló Acosta.

El Heraldo

Fortalecer la actividad

El presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp), Flover Rodríguez, manifestó que en los últimos seis años Colombia ha logrado incorporar 50 millones de barriles de petróleo a sus reservas producto de nuevos descubrimientos.

“El gran porcentaje de reservas adicionales, alrededor de un 94 %, corresponde con revisiones técnicas y reclasificaciones, lo que evidencia la capacidad del país para maximizar el valor de los recursos ya descubiertos y la optimización en la gestión de los contratos vigentes.

Sin embargo, este resultado también resalta la necesidad de fortalecer la actividad exploratoria, como pilar esencial para asegurar la sostenibilidad energética de mediano y largo plazo. El balance refleja que, si bien el trabajo sobre los recursos existentes ha sido efectivo, es fundamental redoblar los esfuerzos en la incorporación de nuevos descubrimientos que garanticen la continuidad de la producción y la autosuficiencia del país”, dijo Rodríguez.

¿Qué se debe hacer?

El presidente de la Acggp enumeró tres acciones, una es frenar la disminución de las reservas probadas. La segunda es que la exploración debe considerarse una prioridad nacional, y la tercera es que el superar las barreras ambientales y sociales no es opcional, sino indispensable.

También: Los sectores más afectados por el decreto que adelanta el cobro de retención en la fuente de 2026

La presidenta de Naturgas enfatizó en que se han identificado recursos en tierra y en el mar Caribe que podrían convertirse en reservas probadas y a la vez ser determinantes para evitar una dependencia del gas importado.