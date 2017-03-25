El gerente de Ciledco, Ricardo Rosales, aseguró que las inversiones realizadas por la cooperativa en 2016 sumaron $3.000 millones. Para este año se proyecta invertir $500 millones.

Entre las adquisiciones que hizo la cooperativa del sector lácteo durante el año pasado se encuentran una máquina para llenar las cajas de yogurt por $1.500 millones, se mejoraron las redes de acueducto de la planta en Barranquilla y se compró un centro de acopio en Corozal (Sucre).

Los recursos que se invertirán en este año estarán destinados a la compra de vehículos distribuidores para ampliar la flota.

Rosales dijo que los excedentes que reportó la cooperativa durante el año pasado fueron de $1.300 millones. En cuanto al primer bimestre de este año, se reportan excedentes por $218 millones, lo que representa una recuperación en comparación con el mismo periodo de 2016 cuando hubo $255 millones de excedentes negativos.