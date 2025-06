César Farías no quiso extenderse en sus respuestas ni buscar justificaciones. El entrenador de Junior no dudó un segundo en decir que este fue un cuadrangular “para el olvido” el que hizo el equipo rojiblanco, que perdió 2-0 ante el Tolima, este jueves, en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Primero fuimos eficaces en las dos áreas y en el cuadrangular fuimos ineficiente en las dos áreas. Después podemos entrar en un relato muy largo, pero la gran verdad es esa. Cuando te haces fuerte en las dos áreas sacas resultados. Pudimos haber sumado tres puntos en el primer partido y no se nos dio. Nos agarró una resistencia anímica, ni debajo del arco la metemos. Se nos vinieron muchas cosas encima, uno aprende todos los días algo, nunca había perdido esta cantidad de partidos y menos en una fase como esta. No tuvimos la capacidad que tuvimos a lo largo de los primeros 20 partidos”, declaró en rueda de prensa.

“Hemos hecho unos cuadrangulares para el olvido, muy malos en cuanto al resultado y a la capacidad en las dos áreas. Eso no deja que se puedan ver otras cosas. Hay que asumirlo con responsabilidad. Un cuadrangular malo hicimos, nadie está conforme con esto”, complementó.

El técnico no quiso hablar sobre su futuro y expresó que vendrá “tiempo para saber qué pasará”.

“Nosotros debemos terminar de cerrar este capítulo. Anoche tuvimos un jugador que le arrojó vomito todas las noches, que era titular y no pudo jugar. Nos cogieron muchas cosas en los cuadrangulares, desgastes, virus, en el medio tiempo salió uno porque estaba mareado. Lo primero era cerrarlo correctamente como lo hemos hecho hoy, saber estar en la victoria y en la derrota. Vendrá el tiempo suficiente para saber qué pasará”, comentó.

Por último, César Farías dijo que hay que ser entrenador también cuando se pierde.

“Estas son las responsabilidades del entrenador y las tenemos que afrontar. No se puede ser entrenador solo cuando se gana, también cuando se pierde. El club tiene sus intereses que hay que respetar. A lo mejor si Jefferson hubiese jugado más partidos hubiese tenido más ritmo. Eso sería buscar excusas y no estamos buscando excusas de ningún tipo. No nos salieron las cosas y en muchos aspectos tuvimos circunstancias que no se nos habían presentado y es parte del fútbol”, concluyó.