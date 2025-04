La victoria 1-0 ante el Medellín quedó a un lado. En sus rostros se podía ver que no creían la noticia que recibieron luego de vencer al onceno antioqueño en el estadio Metropolitano.

Los jugadores de Junior se mostraron bastante conmovidos por el deceso de Jorge Bolaño, quien fue ídolo del ‘Tiburón’, equipo con el que ganó dos títulos de Liga. Al pasar por la zona mixta uno a uno fueron dejando un mensaje para el oriundo de Santa Marta, quien partió de este mundo a los 47 años.

“Esta victoria es por Jorge Bolaño, se fue un líder, un referente de Junior”: Tití Rodríguez pic.twitter.com/IjahD10NJa — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 7, 2025

El primero en hablar fue Andrés Steven Rodríguez, quien le dedicó el triunfo a ‘Bolañito’.

“No sabíamos nada de la muerte de nuestro ídolo. Es un referente del club, nos golpea bastante. En el camerino hicimos un minuto de silencio honrado la memoria de todo lo que le brindó a la institución, Dios lo tenga en su gloria y este triunfo es por él. Lastimosamente se nos fue un ídolo, un referente. Hay que seguir, así es la vida y el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Hay que honrar su memoria”, afirmó ‘Tití’.

Teófilo Gutiérrez, quien salió como la figura del juego, expresó que el samario “le dio mucho al club”

“Hay un sabor agridulce. Jorge le dio mucho a este club, dos títulos, un legado importante. Hay que recordarlo con alegría. La vida hay que disfrutarla, no hay que pensar tanto en cosas que no sirven y que no hacen bien. Estamos para apoyar a sus hijos y todos lo que necesiten”, expresó Teo.

“Jorge nos dio dos títulos, un legado importante. La vida hay que disfrutarla”, dijo Teófilo Gutiérrez sobre la muerte de Jorge Bolaño. pic.twitter.com/CdEhgFi0WE — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 7, 2025

A su vez, Carlos Bacca, autor del tanto del triunfo, manifestó que se “fue un ídolo”.

“Lo tomamos con tristeza. Estábamos apostando por la victoria, por el primer lugar, pero cuando llegamos al vestuario sentimos la tristeza de la noticia. Darle la fortaleza, la fuerza, de parte del grupo, de todo el mundo Junior. Se nos va un ídolo, un referente, un gran ser humano, que nos dio mucho a nivel futbolístico tanto a nivel local, como en Selección y en Europa”, comentó Bacca.

Fabián Ángel, quien juega en la misma posición en la que brilló por muchos años Bolaño, señaló que el excentrocampista “deja un legado grande”.

“Complicado para todos nosotros. Todos sabemos lo que aportó Jorge a la institución. A pesar de la victoria nos duele el saber esa noticia. Tenemos que recomponernos, saber que hicimos bien y que no, ver lo que abarca la partida de Jorge, aceptarla. Hay que conmemorar el nombre de él. Dejó un legado muy alto en Junior y hay que tratar de hacer las cosas bien para dejar su nombre en alto”, comentó.

“Se va un ídolo, un referente, una persona que le dio mucho a Junior”, dijo Carlos Bacca sobre la muerte de Jorge Bolaño. pic.twitter.com/i8myHh63V8 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 7, 2025

Yimmi Chará y Edwin Herrera también mostraron su tristeza y le dejaron un mensaje de apoyo a la familia del exjugador.

“Enviarle un saludo a su familia. Un sentido pésame para ellos. Hay que agradecerle por lo que hizo por la institución, por el club. Esperemos la familia se pueda levantar con el favor de Dios”, expresó Herrera.

“Jorge dejó un legado muy alto en los volantes, es un referente”, dijo Fabián Ángel sobre la muerte de Jorge Bolaño. pic.twitter.com/PK47BgBIal — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 7, 2025

“Lástima lo que pasó. Todos los que hacemos parte del fútbol y que pudimos verlo jugar estamos tristes. Mucha paz y fuerza para toda su familia. Nos vamos tristes con esa mala noticia”, afirmó Chará.

Jorge Bolaño falleció a los 47 años dejando un gran vacío en el mundo Junior, equipo con el que brilló como jugador y con el que ganó dos títulos de Liga.