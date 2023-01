“Crack, te estamos esperando”, el mensaje del ‘Pibe’ a ‘Juanfer’

Los minutos pasan y la expectativa aumenta. ¿Viene o no viene? ¿Las cifras cuadran o no? Esa es la pregunta que se hacen hinchas, periodistas y público en general sobre la posible llegada de Juan Fernando Quintero a Junior.

Desde el pasado viernes que fue su reunión con Alejandro Char, accionista del ‘Tiburón’, la posibilidad de que el hombre de la selección Colombia llegue al conjunto rojiblanco se ha mantenido latente.

Sin embargo, la realidad es que el negocio no es para nada fácil y por eso no se ha podido concretar, aunque, no está descartado ni nada por el estilo.

Para seguir con la esperanza viva, el futbolista, de 29 años, ha estado dándole me gusta en Twitter a varias publicaciones de los hinchas de Junior pidiendo su llegada, aumentando así la ilusión en los aficionados de la institución currambera.

Además, este miércoles, de manera sorpresiva, el mundialista en dos ocasiones con ‘la Amarilla’, lanzó un mensaje en sus redes sociales que ha hecho que el hincha, después de que las negociaciones se hubiesen complicado, haya retomado algo de esperanza para su llegada.

Crack te estamos esperando un abrazo Crack todo bien todo bien Crack. — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) January 11, 2023

El jugador, que viene de actuar en River Plate de Argentina, puso una fotografía de Carlos Alberto Valderrama con la camiseta de Junior acompañado de la frase “El papá” y un corazón rojo al final.

A esa publicación le respondió el histórico jugador de ‘la Tricolor’, quien le mandó un mensaje en el que dejó bien en claro que espera que pueda llegar a Junior.

“Crack, te estamos esperando. Un abrazo, crack, todo bien, crack, todo bien”, fueron las palabras que colocó el legendario capitán de la selección Colombia en su cuenta de Twitter.

Estas publicaciones han avivado nuevamente la esperanza de los hinchas junioristas, que siguen a la expectativa sobre saber si Juan Fernando Quintero jugará o no en Junior este semestre.