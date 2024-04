Triunfazo de Junior en Brasil: ¿Qué dirá Carlos Valdés ahora?

Es por eso que pronosticar es muy difícil. Es por eso que dicen que la lengua es el castigo del cuerpo. Junior derrotó, con un partidazo, a Botafogo en Brasil por 1-3 en la Copa Libertadores, justo lo que se necesita para que los que habían dicho que no iba ni siquiera lograr un empate, sean objeto de la "montadera" en redes sociales.

Así le está pasando a Carlos Valdés, ex jugador de fútbol y ahora analista en ESPN. Se atrevió a decir que Junior no tenía el nivel para ni lograr un punto en suelo brasileño y no solo logró tres puntos el cuadro dirigido por Arturo Reyes, sino que hizo tres goles y mostró 'jogo bonito'.

"Yo la verdad no creo que Junior le empate en Brasil a Botafogo. Para mí ese es un partido fácilmente perdible. Sobre todo por el nivel del fútbol colombiano. Yo sé que Junior ha venido mejorando en sus maneras, que ha incorporado jugadores importantes, pero aquí la gran duda es que estos jugadores hasta el día de hoy no han dado lo que realmente se ha esperado de ellos. Pensar en que en un partido de estos... Se encuentre repentinamente Junior con la mejor forma o el mejor performance que no ha encontrado durante todo el campeonato, realmente me parece difícil de lograr", fue lo que dijo Valdés.

¿Ahora qué va a decir? ¿Qué fue suerte? Junior jugó bien, impuso un récord (Lee aquí), su delantero marcó dos goles, marcó de contragolpe, no permitió libertades en ataque, dominó en gran parte del partido. En fin, sin duda alguna logró su "performance". Los jugadores consiguieron "eso que se esperaba de ellos". También se encontró "repentinamente" con su mejor juego.

Ahora lo que le toca es aguantar los memes, las risas, los videos editados y la creatividad de los hinchas de Junior en las redes sociales.