Hinchas de Millonarios extrañaron a Sebastián Viera en el partido ante Junior

Los aficionados del cuadro capitalinos le tienen un ‘cariño’ especial al histórico cancerbero del ‘Tiburón’ y así lo han demostrado por las redes sociales. Un fanático subió un video en Tik-Tok en el que dejó ver cuánto extrañaba al portero.

Ahí se pude apreciar que la descripción dice “Vas a ver un Millonarios vs. Junior pero no está Viera para putea..”, acompañado de una escena de la película Troya en la que el personaje principal grita buscando a una persona que ya no está.

El guardameta vio ese video y lo citó en su cuenta de X, antes Twitter, y mostró su alegría por esto y dejó saber que también le hizo falta visitar el escenario deportivo de la capital del país.

“¿Me extrañaron? Jajaja, yo también”, declaró el uruguayo en un trino, el cual tuvo muchas interacciones de parte de seguidores del conjunto dirigido por Alberto Gamero, así como también de hinchas del ‘Tiburón’.