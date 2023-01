“Lloré de felicidad cuando recibí la noticia del llamado”: Alexis Pérez

R.

Lloré… tengo que decirlo. Lloré de felicidad, porque te repito, era algo que estaba buscando hace mucho tiempo. Yo con Jorman tengo mucha confianza. Recibo su llamada, y yo siempre lo pongo en altavoz. Me habló serio. Me dijo: ‘te tengo una buena noticia’. Y le respondo: ‘Ajá, tírala, qué pasó’. Y me dice: ‘Acabo de hablar con el profe y me ha dicho que hemos sido convocados a la Selección’. Y le digo: ‘¿Me estás hablando en serio?’ Y ahí me puse a llorar y me abrace con mi esposa, porque ella escuchó cuando Jorman me dijo. Y ahí mismo me informa que el profe me va a llamar. Pero bueno, son lágrimas de alegría, y lo que hablaba con mi esposa, esto son los momentos que demuestran que vale la pena luchar por los sueños.