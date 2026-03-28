Un aficionado inglés de 62 años ha puesto a la venta su casa, valorada en 350.000 libras (unos mil setecientos ocho millones de pesos colombianos), para financiar el viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que seguirá a Inglaterra.

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Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino, y ha puesto a la venta su residencia en Northwich (Cheshire, Inglaterra) para asistir al décimo.

“La vendo para ir a la Copa del Mundo”, dijo este aficionado al ‘Daily Mirror’, al tiempo que confirmó que esta es su segunda casa, que la ha tenido desde hace 27 años y que en la actualidad reside en Tailandia.

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“Para Catar estuve ahorrando durante años. Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de gente. Por suerte tengo amigos en México, Dallas y Vancouver”.

Andy Milne, the England superfan who gained fame during the 2022 World Cup has once again reached headlines today as it was announced in a newspaper that he has sold his house in order to fund his World Cup 2026 trip... He has planned a 7 week trip to the USA to follow his Eng... pic.twitter.com/9hTEtHPcdG — Football Away Days (@AwayDaysFB) March 26, 2026

Milne confirmó que planea estar en Estados Unidos las siete semanas que dure el Mundial y que ya tiene entradas para todos los partidos de Inglaterra hasta la final.

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“Quiero ver todo el torneo. Voy a Estados Unidos el 3 de junio y estaré allí siete semanas. Así que me costará bastante dinero”, dijo el aficionado a la agencia ‘AP’.

Los precios de las entradas han sido criticados por varias asociaciones de aficionados y calificados como una “traición de la FIFA”.

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Asistir a los ocho partidos que podría disputar una selección en su camino hasta la final tiene un precio estimado de 5.000 libras en el caso de las entradas más baratas, 8.500 libras en categoría media, y más de 12.000 libras en el caso de las entradas más caras.