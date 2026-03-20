Junior ya está listo para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 12 de la Liga-I.

El entrenador Alfredo Arias realiza algunos cambios en la nómina y también en el modulo, porque jugará con línea de tres en defensa.

Daniel Rivera ingresa a la formación titular, lo mismo que Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Junior forma así: Mauro Silveira; Daniel Rivera, Jean Pestaña, Lucas Monzón; Edwin Herrera, Harold Rivera, Juan David Ríos, Yeison Suárez; Bryan Castrillón; Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.