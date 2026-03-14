La ciudad vivirá este domingo 15 de marzo una de sus grandes fiestas deportivas con la décima edición de la Maratón de Barranquilla, que reunirá a 10.000 corredores y entregará una bolsa de premios de 135 millones de pesos en las distintas categorías.

El evento, organizado por el Club Deportivo Free Triathlon y avalado internacionalmente por World Athletics y Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), consolida a la ciudad como uno de los escenarios emergentes del atletismo de ruta en la región.

La competencia contará con cuatro distancias: 42K, 21K, 10K y 5K, todas con salida y meta en el Gran Malecón del Río.

Según la organización, el perfil de los participantes refleja el alcance que ha logrado la carrera: el 55 % de los inscritos provienen de otras ciudades del país, el 40 % son atletas barranquilleros y el 5 % corresponde a corredores internacionales de países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil.

El fundador de la maratón, Tito Crissien, destacó durante el lanzamiento el crecimiento del evento y su impacto en la ciudad. De acuerdo con cifras de la organización, la edición de 2025 generó un movimiento económico cercano a los 24.000 millones de pesos, beneficiando al menos 15 subsectores de la economía, entre ellos hotelería, transporte, agencias de viajes y tecnología.

Por su parte, el secretario de Deportes de Barranquilla, Daniel Trujillo, resaltó el respaldo institucional al evento.

“Para nuestro alcalde Alejandro Char y la administración distrital, la Maratón es un orgullo que apoyamos año tras año. Recibir a más de 10.000 deportistas representa un crecimiento deportivo, turístico y económico invaluable. Invitamos a todos los ciudadanos a ser parte de esta fiesta, ya sea corriendo o como espectadores en nuestro Gran Malecón”.

Un recorrido entre ciudad y naturaleza

Uno de los grandes atractivos de esta edición será su recorrido, que mostrará varios de los espacios más representativos de la transformación urbana de Barranquilla.

Por primera vez, el trazado incluirá el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho, integrando naturaleza y deporte en una misma experiencia.

Además, los corredores atravesarán sectores tradicionales como el Barrio Abajo, el histórico barrio El Prado y el Gran Malecón.

“Nos alineamos con la visión de una Barranquilla sostenible, ofreciendo un recorrido diverso con 18 kilómetros que impactan directamente con la naturaleza”, explicó Edgardo Pantoja, director logístico de la carrera.

Seguridad y atención médica

La organización confirmó un operativo especial en coordinación con la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y la Oficina de Gestión del Riesgo para garantizar el desarrollo seguro del evento.

La asistencia médica estará a cargo de la Clínica La Misericordia Internacional, que dispondrá de personal especializado y puntos de atención a lo largo del recorrido.

“Es muy significativo ser, por segundo año consecutivo, la institución aliada en salud. Hemos activado un plan de contingencia médica con especialistas preparados para atender cualquier eventualidad durante la jornada”, señaló Salwa Maloof, directora de la institución.

Los horarios de la carrera

Las salidas están programadas en la madrugada del domingo:

• 42K: 4:15 a. m.

• 21K: 5:15 a. m.

• 10K: 5:30 a. m.

• 5K: 5:45 a. m.

Entrega de kits

Los kits de competencia se entregaron exclusivamente durante el Caribe Sport Fest, el viernes y el sábado en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La feria contó con más de 80 expositores y jornadas académicas sobre bienestar, entrenamiento y alto rendimiento.