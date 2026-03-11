Nathan Martin se convirtió en el segundo estadounidense de la historia en ganar la Maratón de Los Ángeles. El atleta tuvo una llegada épica tras lograr la victoria sobre la línea, venciendo al keniano Michael Kimani Kamau.

Esa fue una de las llegadas más ajustadas que se recuerden en los 42.195 kilómetros de esta emblemática carrera, en la categoría masculina.

Martin cruzó la meta con un tiempo de 2:11:18, el mismo que obtuvo Kamau según los registros oficiales, sin embargo el foto finish determinó que el estadounidense había superado al keniano por apenas unos centímetros.

La final, en el Century City, provocó grandes emociones entre los espectadores, quienes presenciaron cómo el corredor de Michigan recortaba una distancia de casi 50 metros en las últimas zancadas y aseguró la victoria inclinando ligeramente el torso.

Por su parte, el keniano cayó exhausto al suelo después de un desesperado intento por retener el liderazgo de la competencia.