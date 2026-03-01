Se viene con todo la nueva temporada. La Gobernación del Atlántico, a través del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indeportes), abre oficialmente la convocatoria 2026 del programa Atleta Apoyado.

Las postulaciones se recibirán entre el 2 y el 20 de marzo de 2026, periodo durante el cual Ligas deportivas, clubes y los propios deportistas podrán presentar la documentación correspondiente para aspirar a este respaldo institucional.

La convocatoria está dirigida a atletas del sector convencional y en condición de discapacidad que, de acuerdo con sus logros y méritos deportivos alcanzados en el último año, puedan acceder a estímulos económicos mensuales y apoyo para su participación en competencias del orden nacional e internacional.

“A los deportistas del Atlántico les tenemos buenas noticias: iniciamos en Indeportes el proceso para que los atletas apliquen al exitoso programa del deportista apoyado. Queremos que las Ligas deportivas postulen a sus deportistas de acuerdo a sus logros y méritos deportivos alcanzados en el último año. Tenemos un gran talento deportivo y queremos seguir impulsando el deporte de alto rendimiento en el Atlántico”, señaló Iván Urquijo Osorio, director de Indeportes.

El programa Atleta Apoyado del Departamento del Atlántico es el conjunto de estímulos dirigidos a la población de atletas con mayor desarrollo de sus habilidades físicas, técnicas y resultados deportivos, los cuales serán clasificados por etapas de acuerdo con los procesos de planificación deportiva y el desarrollo del atleta.

La estructura del programa se compone de cinco etapas: Reserva, Talento, Avanzado, Alto Rendimiento y Altos Logros, dirigidas tanto a atletas del sector convencional como a deportistas en condición de discapacidad.

“Una vez tengamos el listado de aspirantes, el área del Alto Rendimiento de Indeportes hará un análisis de cada uno de los logros deportivos presentados por los deportistas para luego dar a conocer el listado final de los que iniciarán la temporada 2026 como Atleta Apoyado”, manifestó Gianluca Bacci, coordinador del área de Alto Rendimiento de Indeportes.

La documentación deberá enviarse dentro del plazo establecido al correo info@inderatlantico.gov.co.