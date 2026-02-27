El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha avisado de que la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle “no será fácil”, ya que se enfrentarán a un equipo “fantástico”.

Así lo ha asegurado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado contra el Villarreal, en la que ha valorado el emparejamiento que le ha deparado a su equipo en el sorteo de la Champions celebrado este mismo viernes.

Al ser preguntado por si el Barcelona ha tenido suerte al esquivar en octavos al París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, Flick ha respondido que “todos los partidos son importantes y ninguno es fácil” en la máxima competición continental.

“El Newcastle tiene un equipo fantástico y no va a ser fácil. Hay que respetar a todos los rivales. Todo el mundo quiere llegar a la final, nosotros también. El Newcastle también debe tener ganas de jugar”, ha reflexionado.

Flick tampoco ha entrado a valorar el posible camino hacia la final, pues de eliminar al Newcastle, el Barça se enfrentaría en los cuartos de final al ganador del Tottenham-Atlético de Madrid.

“Lo que tenemos que hacer es jugar a nuestro máximo nivel en la Champions. Es fantástico tener esta oportunidad, pero respetamos a todos los rivales”, ha apostillado.