Superioridad absoluta de Junior, que redondeó una gran presentación con el triunfo 3-0 frente al Chicó FC, en el regreso de los rojiblancos al estadio Romelio Martínez, que ayer vibró como en los viejos tiempos.

Solo un equipo en la cancha, y ese fue Junior. La diferencia que hay entre una nómina y otra se vio reflejada en la cancha, donde los rojiblancos jugaron a placer, de la mano de un habilidoso Barrios, un cooperativo Paiva y un talentoso como Luis Fernando Muriel, que hacer ver todo fácil, con esa simpleza y calidad que lo ha identificado a lo largo de su exitosa carrera.

Si bien el dominio fue amplio, a Junior le costó abrir el marcador. No le bastaba con manejar la pelota a su antojo, porque si no era el arquero uruguayo Darío Denis el que ahoga el grito de gol, era algún fallo en esa última jugada.

Lo tuvo Muriel en un par de oportunidades, pero Denis atajó primero un remate violento con borde interno y luego un tiro libre, desde un costado, ayudado con el vertical. También probaron Cristian Barrios y Jermein Peña, pero ahí estuvo nuevamente el arquero Denis para mantener con vida a un limitado Chicó FC, que fue al Romelio a ver como rodaba la pelota de un lado a otro sin poder tocarla, para generar algún tipo de peligro en el arco defendido por Mauro Silveira.

Cuando parecía que Junior se iba de manera injusta al descanso con empate en el marcador, aparecieron dos acciones que desequilibraron por completo el juego. Primer un penalti a Muriel, que el mismo atlanticense transformó en gol, con un remate lento, pero con calidad, que engañó por completo al arquero del cuadro ajedrezado, para el 1-0 parcial (45+1’). Y luego la expulsión de Jesús Campo, en la última acción de esa primera parte, tras derribar a Muriel. El juez había pitado penal a favor de Junior, pero luego el VAR corrigió la decisión, sancionando tiro libre —porque la infracción terminó siendo al borde del área— y la expulsión del mediocampista, por ser último hombre.

Ahí acabó el juego, porque el Chicó, que ya de por sí deambulaba a su suerte en el campo, le tocó batallar con un jugador menos durante 45 minutos, en los que ya fue una prueba clara de supervivencia para no terminar goleado en el Romelio.

Pero peor no pudo empezar la segunda parte para el equipo boyacense, que vio cómo su red volvía a inflarse cuatro minutos después de la reanudación.

Gran acción colectiva iniciada por Paiva, el paraguayo se la cede a Muriel, para que el tomasino le deje servido el gol a Cristian Barrios con taco magistral (2-0).

Jeisson Gutiérrez Imágenes que dejó el juego de este sábado entre Junior y Chicó FC, en el estadio Romelio Martínez.

A partir de ahí ya todo fue aún más fácil para Junior y más sufrido para el Chicó, que no veía la hora de que el árbitro Luis Delgado pitara el pitazo final.

Pero aún les faltaba sufrir más. Arias movió el banco y dos de los que ingresaron se juntaron para el tercer tanto de la movida noche carnavalera. El juvenil Dylan Villarreal recuperó una pelota en el medio, eludió a un rival y metió un pase perfecto entre líneas, para que Canchimbo definiera ante la salida del arquero Denis (3-0).

Fiesta en el regreso de Junior al Romelio, el estadio que volverá a ser su casa en gran parte de este 2026. Otro festival de Muriel y Barrios, figuras que empiezan a liderar al equipo de Alfredo Arias, que ya es cuarto con nueve puntos y un partido menos.