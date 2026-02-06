El colombiano James Rodríguez agradeció este viernes durante su presentación como jugador del Minnesota United la confianza que el club depositó en su fichaje, que aseguró que le permitirá prepararse de cara al Mundial de este verano.

“En cinco meses tengo la Copa del Mundo, estoy en una etapa que no puedo fallar, que tengo que hacer cosas bien, estoy muy enfocado con eso. Todo el mundo tiene claro que eso fue de los puntos grandes para que yo pueda venir para acá, y el club también dejó claro que me ayudaría con eso”, dijo el mediapunta en una rueda de prensa.

James, de 34 años, firmó hasta junio de 2026 con el Minesota United, coincidiendo con el inicio del Mundial, pero el equipo se reservó una opción para extender su contrato hasta finales de 2026.

El futbolista colombiano no juega desde el pasado noviembre, cuando no renovó su contrato con el Club León mexicano. En ese lapso, agregó que mantuvo informado sobe su futuro al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, quien le habló bien de la MLS.

“Es una persona que me ha ayudado mucho. Desde que se supo esto hablé con él y me dijo que no lo pensara, que es una liga que podía estar bien y que aquí también va a ser la Copa del Mundo”, indicó Rodríguez.

Él mismo admitió que este paso le permitiría adaptarse al país que va a acoger 78 de los 104 partidos del Mundial, incluida la final. Canadá y México acogerán el resto de encuentros de un torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Sobre su fichaje, el exjugador de Oporto, Real Madrid o Bayern Munich, entre otros equipos, dijo que había tomado su tiempo, pero que estaba agradecido con el Minnesota United por ser el que más avanzó en su contratación.

“Hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti tienes que darlo todo”, continuó.

Las bromas sobre el clima frío de Minnesota no faltaron durante la conferencia de prensa, en la que Rodríguez estuvo acompañado por el director deportivo de su nuevo club Khaled El-Ahmad.

Pero el colombiano aseguró que su experiencia en Múnich le facilitará sus meses en este estado del norte de Estados Unidos.

Por su parte, El-Ahmad destacó la incorporación de Rodríguez como un gran paso para el Minnesota United en su décima temporada desde su fundación, y aunque recordó que el contrato será por seis meses más otros seis prorrogables, podrían extenderlo en caso que ambas partes estén dispuestas.

Todavía se desconoce la fecha del debut de Rodríguez, que todavía está a la espera de su visa de trabajo, un paso que El-Ahmad señaló que espera que tarde igual de poco que las de otros futbolistas internacionales recientemente incorporados a la MLS como Thomas Müller o Heung-min Son.

El Minnesota United juega este sábado un amistoso contra el Sporting KC en California, seguido de otros el próximo miércoles contra el DC United. La MLS arranca para el equipo de Minnesota el 21 de febrero a domicilio contra el Austin FC.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.