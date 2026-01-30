El inicio de la temporada 2026 del Brasileirao ha puesto de manifiesto la presencia de la legión colombiana en el Vasco Da Gama, club que cuenta en sus filas con Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. En la primera jornada del campeonato, el equipo dirigido por Fernando Diniz visitó al Mirassol en un encuentro que terminó con una derrota por 2-1 para el conjunto de los colombianos, a pesar de haber tomado la delantera inicialmente en el marcador.

El desarrollo del compromiso comenzó de forma favorable para la escuadra visitante, que logró imponer sus condiciones tácticas al principio. Al minuto 21, Philippe Coutinho abrió la cuenta para el Vasco Da Gama mediante un remate de cabeza tras recibir un centro preciso del uruguayo José Luis ‘El Puma’ Rodríguez.

Sin embargo, la ventaja no duró mucho, ya que 10 minutos después el Mirassol consiguió la paridad en una acción ofensiva que derivó en un autogol del defensor central colombiano Carlos Cuesta. La victoria definitiva para el equipo local se selló en el segundo tiempo, específicamente al minuto 54, con una anotación de Eduardo tras un error en la zona defensiva del cuadro de Río de Janeiro.

Vasco da Gama

En el plano individual, los jugadores colombianos cumplieron con roles protagónicos desde la formación titular. Carlos Andrés Gómez, conocido como ‘Tinito’, se consolidó como una de las figuras más influyentes del ataque visitante. Según los registros estadísticos del encuentro, Gómez fue el segundo mejor jugador de su equipo al registrar cinco remates totales, una efectividad en pases de 10 de 12 intentos y dos pases clave. Además, el atacante completó tres de ocho centros y tuvo éxito en la mitad de sus regates intentados, sumando tres recuperaciones de balón en fase defensiva.

Por su parte, el reciente fichaje del club, Johan Rojas, tuvo una participación de 67 minutos en los que exhibió un alto nivel de precisión técnica. Rojas finalizó su debut con 32 pases acertados de 37 intentos, logrando una efectividad del 100 % en sus pases largos. Su aporte ofensivo incluyó cinco entregas en el último tercio del campo, dos remates a portería y cuatro regates exitosos de seis intentos, además de colaborar con dos recuperaciones antes de ser sustituido.

Finalmente, la actuación de Carlos Cuesta estuvo marcada por la incidencia directa en el marcador en contra. A pesar del infortunio del gol en propia puerta y de que la segunda anotación del rival se gestó por su sector, los números del zaguero muestran una participación activa en la salida de balón con 46 pases correctos de 51 ejecutados. El chocoano acumuló cinco despejes, tres recuperaciones y salió victorioso en cuatro de los ocho duelos individuales que disputó durante el partido. Tras este tropiezo inicial, el Vasco Da Gama deberá ajustar su estructura defensiva para los próximos compromisos del torneo brasileño.

Brenner ficha por el Vasco da Gama procedente del Udinese

El delantero brasileño Brenner Souza da Silva abandonó el Udinese italiano y regresará a su país para recalar en el Vasco da Gama, que adquirió los derechos económicos del futbolista y le ofreció un contrato hasta 2029.

“La expectativa es muy alta. Estoy muy feliz de volver a mi país y poder vestir la camiseta del Vasco”, afirmó el atacante en declaraciones recogidas por el conjunto de Río de Janeiro.

Según medios locales, el fichaje de Brenner ascendió a 5 millones de euros (unos 5,9 millones de dólares) y fue un pedido expreso del técnico Fernando Diniz, quien ya había trabajado con él en el São Paulo.

Nacido en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brenner, de 26 años, inició su carrera en las divisiones juveniles del São Paulo, donde comenzó a destacarse tras ser convocado con la selección brasileña sub-20.

Debutó como profesional en 2017 y, a partir de 2021, comenzó su carrera internacional en el Cincinnati para luego unirse al Udinese de Italia, en 2023.