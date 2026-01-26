La competencia continúa tomando ritmo en el Mundial Juvenil de Tenis, certamen categoría J300 que se disputa en el Parque de Raquetas de Barranquilla, donde ayer se registraron en el primer día del cuadro principal partidos intensos, retiros por lesión y duelos de alto nivel técnico.

En la cancha 8, el estadounidense Zavier Augustin se vio obligado a retirarse por inconvenientes físicos, cuando el marcador estaba 5-0 en el primer set a favor del checo Jan Psota, quien de esta manera avanzó a la segunda ronda del cuadro principal.

En el estadio principal, el antioqueño Matías Quintero no pudo ante el británico William Moxon y cayó por 6-2, 3-6 y 6-1, en un encuentro exigente que mostró pasajes de buen tenis por parte del colombiano, pero mayor regularidad del europeo en el set definitivo.

Uno de los partidos más destacados de la jornada fue el triunfo del estadounidense Agassi Rusher sobre el israelí Dan Brand, con parciales de 6-3, 2-6 y 6-4. El encuentro, que se extendió por 2 horas y 50 minutos, ha sido considerado hasta ahora el mejor del torneo por el alto nivel de juego exhibido por ambos tenistas.

En damas Isabelle Deluccia, de Estados Unidos, derrotó a la bogotana Valentina García por 6-3 y 6-1. Sofia Barhacova, de Eslovaquia, eliminó a Catalina Delmas Schaerer de Paraguay por 6-2 y 6- 1, mientras que la estadounidense Lani Chang superó 6-0, 3-6 y 6-0 a Nathalia Pontes de Brasil.

Fleur De Bresser, de Países Bajos, venció a Raya Kotseva de USA con un doble 6-4. Olivia Traynor de Estados Unidos superó a Sona Depesova de Eslovaquia por 6-2, 5-7 y 6-4. A su vez, la norteamericana Margaret Sohns, sembrada 3 del torneo, superó a Hanne Estrada de México por 6-4 y 6-4.

Este lunes el partido principal es el debut del sembrado número uno del torneo, el estadounidense Michael Antonius, quien juega en la cancha del estadio del Complejo de Raquetas ante el japonés Tokahiro Kawaguchi.

Posteriormente a ese partido entrará en acción el colombiano mejor ubicado en el ranking, Alejandro Castellanos, quien tiene un exigente reto ante el brasileño Pedro Chabalgoity, segundo preclasificado del certamen.

Este martes seguirá la acción en el cuadro principal del Mundial Juvenil de Tenis, que se disputa en el Parque de Raquetas de Barranquilla.