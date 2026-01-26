Millonarios enfrenta un arranque incierto en la Liga BetPlay 2026-1, luego de sufrir dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas en la hinchada.

Leer más: Nokia 1100: por qué el celular más famoso de los 2000 vuelve a ser tendencia y cuánto vale hoy

Debido a ello, la presión sobre el técnico Hernán Torres ha aumentado considerablemente, en especial por el último revés, un 1-2 frente a Junior en El Campín, donde el ambiente se tornó tenso, reflejando el descontento colectivo con el rendimiento del equipo bogotano y su ‘incapacidad’ para concretar las victorias.

Sin embargo, el DT en vez de rendirse, ha mantenido una postura firme y concreta, confiando en el proceso que ha planteado y en la capacidad de su equipo para salir adelante.

“Nunca me rindo porque confío en mi trabajo”, manifestó Torres, señalando que su intención es seguir construyendo un equipo competitivo que luche por los primeros lugares.

Ver también: Ministerio del Interior firmó decreto que crea 6.870 empleos en la UNP

Cabe señalar que la derrota ante los ‘Tiburones’ dejó a Millonarios con cero puntos tras dos fechas, una situación que no se veía desde temporadas anteriores, por lo que la hinchada se siente preocupada.