Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que el partido ante el Villarreal es “una de las salidas más complicadas” de lo que resta de temporada, y la encara con el “deseo” de que la goleada europea al Mónaco (6-1), “sea un punto de inflexión”.

Sin mirar el pasado, siempre con la intención de no dejar palabras que puedan interpretarse como críticas su predecesor, su amigo Xabi Alonso, Arbeloa marcó el triunfo ante el Mónaco como un momento de despegue del Real Madrid que debe confirmar en Villarreal.

“Hablo de los diez días que llevo como entrenador, que es de lo que me toca, de lo que he visto desde que he llegado. Deseo que el partido contra el Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto un grupo de jugadores con muchas ganas de trabajar, y eso es lo que me da confianza”, dijo en rueda de prensa.

“El Villarreal es un grandísimo rival que nos va a exigir nuestro mayor nivel. Es muy importante el partido por lo que supone, por el rival. Serían tres puntos que darían muchísima confianza. Es una de las salidas más complicadas que tenemos en LaLiga y tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos conseguir los tres puntos”, añadió enfocando únicamente el partido.

No entró a valorar Arbeloa las críticas que ha recibido desde que fue nombrado técnico del primer equipo y se mostró tranquilo antes de medirse al Villarreal, descartando que sea un examen personal a su figura.

“Con respecto a las críticas estoy muy tranquilo y concentrado en lo que me toca: en mi trabajo, en ayudar a los jugadores y en sacar el máximo de ellos”, afirmó. “No me preocupa mucho, solo me preocupa hacer un gran partido mañana, conseguir los tres puntos, luchar y que los jugadores tengan un gran rendimiento individual y colectivo”.

Por encima del juego, el técnico madridista puso en valor la actitud de sus jugadores para levantarse del varapalo de perder la Supercopa de España y tres días después caer eliminados de la Copa del Rey.

“Queremos ver a un Real Madrid como el del otro día, más allá de todas las ideas tácticas, de sistema y organización, quiero a un equipo con el carácter y la mentalidad del otro día. Eso no puede faltar nunca. Representa muy bien el Real Madrid esa ambición, las ganas, la pasión, ir todos juntos a una. Son valores nuestros que nos tienen que representar. Después vendrán todas las ideas futbolísticas”, admitió.

“Ojalá el partido contra el Mónaco sea el punto de inflexión que necesitamos. Lo dijo Kylian, era el momento de los jugadores de dar un paso adelante, demostrar al público lo que quieren hacer, brindarles alegrías, luchar juntos... y lo hicieron. Con esfuerzo, trabajo y unidad”, ensalzó con el deseo de que se extienda en La Cerámica.

Agradeció Arbeloa “la predisposición de todos”, y especialmente la de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, que ante el Mónaco jugador en los laterales tras reconocer en el pasado ambos que no estaban cómodos fuera del centro del campo. “No es que no hayan puesto ningún problema, todo lo contrario. Hicieron un partidazo con un rendimiento sensacional y es lo que quiero ver, jugadores implicados que quieren ayudar y están a disposición del equipo”.

Las puertas del mercado invernal, cerradas

Nuevamente recalcó el técnico que no espera ningún refuerzo en el mercado invernal y reivindicó a la cantera con su mensaje.

“Tengo una plantilla extraordinaria de la que estoy muy contento, y si alguna vez hace falta algo, tenemos una grandísima cantera que nos va a echar una mano, como ya está sucediendo y como ha sucedido otras veces en la historia del Real Madrid”, manifestó.

Un ‘refuerzo’ del que ya dispondrá Arbeloa ante el Villarreal es Brahim Díaz, tras regresar de la Copa África. “Es el Real Madrid ha demostrado sus capacidades. Genera mucho desequilibrio, puede jugar entre líneas y nos puede dar mucho en diferentes posiciones. Le veo bien, tiene madurez y profesionalidad”, valoró tras dos días en los que tanto técnico como compañeros han intentado levantar el ánimo del jugador tras fallar un penalti decisivo en la final del torneo.

También puso en valor Arbeloa a Jude Bellingham, tras la curiosa celebración del futbolista inglés en su gol al Mónaco, dedicada a los que le criticaban por sus teóricas salidas nocturnas.

“En los partidos que ha jugado y en entrenamientos Jude me ha demostrado desde el primer día sus capacidades técnicas, su liderazgo, su personalidad y su carácter. El esfuerzo que hizo el otro día fue tremendo, de un jugador con mentalidad ganadora que reúne todo lo que necesita un futbolista del Real Madrid”, ensalzó.

Por último, no entró a valorar unas declaraciones de su gran maestro, Jose Mourinho, que realizó tras la última jornada de la Liga de Campeones, orientadas a técnicos que llegan al fútbol inglés sin experiencia y que algunos interpretaron como un mensaje hacia Arbeloa.

“Sabéis lo que significa José Mourinho para mí, y cuando un entrenador con esa experiencia y esa historia habla, especialmente tratándose de él, siempre intento escuchar y analizarlo”, zanjó.