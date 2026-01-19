La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada del equipo senegalés de la final de la Copa de África (CAN) contra Marruecos, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.

La FRMF añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue “acompañada de incidentes” tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y “alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores”.

El partido, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Hoy mismo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el “comportamiento inaceptable” de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó “firmemente” cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar “medidas adecuadas” contra los culpables.