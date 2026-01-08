Los octavos de final de la Copa del Rey de España, los próximos 13, 14 y 15 de enero a único partido, enfrentarán a los dos líderes de Primera, el Barcelona, y Segunda, el Racing de Santander, en El Sardinero, llevarán al Real Madrid hasta Albacete, con el aviso de la eliminación del Celta en la ronda anterior, y desafiarán al Atlético de Madrid en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, con el que nunca perdió en el torneo.

Lea también: Junior-Tolima se jugará en el estadio Metropolitano por la Lectura del Bando

La visita del Athletic Club a la Cultural Leonesa completó el sorteo condicionado para los equipos de la Supercopa de España, todos ellos frente a rivales de menor categoría, como también ocurrirá con el Valencia contra el Burgos, mientras que los tres duelos entre clubes de LaLiga EA Sports fueron Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano, en casa del primero de cada uno de ellos por el orden de extracción de las bolas.

El Barcelona está sobre aviso en El Sardinero. El Racing, el líder de LaLiga Hypermotion, con once victorias, cinco empates y cuatro derrotas, ya doblegó en la anterior ronda al Villarreal, el tercero actualmente de LaLiga EA Sports, con dos goles en la primera media de hora de Juan Carlos Arana (2-1). Antes superó al SD Logroñés y la Ponferradina.

Ya por los cien enfrentamientos en la historia entre ambos, de los que el Barcelona ganó los últimos siete y se sostuvo invicto en los 17 duelos más recientes entre todas las competiciones, el más cercano un 0-2 en 2012 en Santander, el desafío sube de nivel ahora para el Racing, frente al mejor equipo del campeonato español, el vigente campeón de LaLiga y la Copa del Rey, subido además en una racha de ocho triunfos consecutivos, incluido el 0-2 con el que se clasificó para octavos de final contra el Guadalajara.

Lea también: Real Madrid 2, Atlético 1: los merengues se llevan con lo justo el derbi y se cita con el Barcelona en la final

Pero, a la vez, el compromiso está incluido dentro de un mes repleto de partidos, entre LaLiga cada fin de semana, el viaje a Arabia Saudí de la Supercopa de España, las dos últimas jornadas de la Liga de Campeones después y la Copa del Rey de la próxima semana, como le ocurre al Real Madrid en su visita al Albacete, al Atlético de Madrid con el Deportivo o al Athletic frente a la Cultural Leonesa. Se intuyen rotaciones. Las necesitarán. ¿Es un riesgo?

El Real Madrid, invencible para el Albacete

El Real Madrid jamás ha perdido con el Albacete. De sus 14 enfrentamientos, nada más empató tres antes de su visita ahora 20 años después al Carlos Belmonte. Una fiesta en su clasificación contra el Celta en los penaltis en los dieciseisavos de final, el conjunto madridista amplifica el recorrido manchego en la Copa del Rey, mientras sobrevive fuera del descenso en Segunda División, con un punto de renta, tras un triunfo en las últimas seis jornadas.

Vencedor por 2-3 ante el Talavera, irregular durante los últimos tiempos, la Copa del Rey expone el proyecto de Xabi Alonso, como también lo hace en el caso de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, con el Deportivo de La Coruña como adversario. En este torneo, el equipo rojiblanco jamás ha perdido con el coruñés, al que no se mide en esta competición desde 2003-04, entonces con sendos empates que clasificaron al Atlético.

Lea también: El PSG gana la Supercopa en los penaltis tras igualar al Marsella en el 95′

El equipo de Simeone necesita la Copa. No la gana desde hace ya doce años, desde el primero de los cursos enteros del técnico argentino al frente del Atlético, que ahora se encontrará con el ‘Dépor’, quinto en su liga en Segunda División.

La bola del equipo madrileño que confirmó el emparejamiento la extrajo Alfredo Santaelena, goleador para los dos en sendos títulos de Copa. “Meter esos dos goles en dos finales con el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, sobre todo lo que significaron para ambos equipos, que en el Atlético fue el primer título de la era Gil (en 1991 ante el Mallorca) y el del Deportivo era el primero de un equipo gallego (en 1995 ante el Valencia), fue un orgullo”, repasó.

Athletic y Valencia, advertidos en León y Burgos

El Athletic Club y el Valencia también se enfrentarán a equipos de Segunda División. El conjunto bilbaíno, también participante en la Supercopa de España, entre su irregularidad de todo este curso, se pondrá a prueba en León contra la Cultural, decimoquinto en LaLiga Hypermotion, de la que es el cuarto peor local (dos victorias en 10 encuentros). En su anterior eliminatoria, superó al Levante, por 1-0, en su estadio.

Lea también: Linda Caicedo afronta el arranque del nuevo año “con mucha ilusión y ambición”

El Valencia también está advertido con el Burgos, que doblegó en dieciseisavos de final al Getafe en El Plantío. Caído a puestos de descenso, el equipo de Carlos Corberán ha concentrado dos de sus únicas tres victorias en sus últimos quince encuentros oficiales en esta competición, en la que superó antes al Macarena (0-5) y al Sporting de Gijón (0-2).

Hay tres duelos de Primera División, con el Betis enfrentado en La Cartuja frente al Elche. El orden de las bolas lo situó como visible favorito contra el bloque de Eder Sarabia por su condición de local, una vez que el conjunto ilicitano no ha ganado fuera de casa en toda esta Liga. Sólo lo hizo en la Copa del Rey, ante Los Garres, Quintanar del Rey y Eibar.

Las otras dos eliminatorias aparecen aún más inciertas, con la Real Sociedad y su nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo enfrentado a Osasuna en el Reale Arena. El equipo donostiarra sólo ha ganado un tercio de sus partidos en casa en este curso (tres de nueve), pero es que el bloque navarro sólo ha vencido en la Copa del Rey como visitante. En LaLiga, de sus nueve salidas fue derrotado en siete y empató en otras dos.

Alavés y Rayo, entre tanto, trasladarán a la Copa del Rey su competencia directa por la permanencia en LaLiga. Decimotercero contra decimocuarto en la clasificación liguera, los dos con 19 puntos, por estar en los cuartos de final. Este curso, el equipo de Íñigo Pérez se impuso por 1-0 en su último precedente. También ganó los dos anteriores.

Así quedaron los octavos de final

13 de enero

Cultural Leonesa – Athletic (21:00 hora España)

Real Sociedad – Osasuna (21:00 hora España)

14 de enero

Albacete - Real Madrid - (hora sin definir)

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid (hora sin definir)

Alavés - Rayo Vallecano (21:00 hora España)

Real Betis – Elche (21:00 hora España)

15 de enero