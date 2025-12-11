Todavía no se ha acabado esta Liga y ya hay cambios anunciados para los campeonatos del próximo año en Colombia.

Este jueves, en la Asamblea que realizó la División Mayor del Fútbol Colombiano, quedaron confirmadas algunas novedades que presentará el torneo.

La primera gran novedad es que, a partir del próximo año, se permitirá jugar con cuatro extranjeros en la cancha al mismo tiempo, aumentando el límite que estaba en tres.

Esto es algo que se ha venido buscando hace un tiempo y solo hasta ahora se puede dar. Recordemos que en este semestre Nacional perdió un juego ante Bucaramanga por tener cuatro extranjeros en el mismo momento, algo que también le pasó a Junior en el pasado.

Además, se acordó que para el campeonato del primer semestre existan los playoffs y no los cuadrangulares, esto debido a que es año de Mundial y se debe terminar con anticipación la Liga.

Por esa misma razón, se jugarán 19 jornadas y no habrá fecha de clásicos en el primer semestre del año.

Del mismo modo, el primer torneo de 2026 está agendado para comenzar en la tercera semana de enero.

La primera fecha ya está lista y Junior tendrá que debutar nada más y nada menos que ante el Deportes Tolima, su rival en la final de la Liga-II de 2025.

Ese encuentro será en Barranquilla y se jugará en el estadio Romelio Martínez, sede del equipo rojiblanco en los partidos del torneo local debido a la remodelación que tendrá el estadio Metropolitano.