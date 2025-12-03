El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, debió salir escoltado del estadio General Santander, tras ser agredido por los hinchas del cuadro motilón, a pesar de conseguir la clasificación a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) luego de derrotar en penales al Real Cundinamarca.

Este martes 2 de diciembre, la capital de Norte Santander vibró por el ascenso del equipo motilón al consiguió su tan anhelado regreso a la primera división. Con un estadio totalmente lleno, el equipo local se impuso ante el Real Cundinamarca por 3–2 en tanda de penales, tras igualar 2–2 en el global.

Sin embargo, la celebración se vio empañada cuando el máximo accionista del club, Augusto Cadena, fue increpado por hinchas y tuvo que abandonar la cancha corriendo para protegerse y con el apoyo de la Policía.

Según la versión de testigos publicadas por ‘Gol Caracol’, varios seguidores del equipo persiguieron a Cadena e incluso – supuestamente- le habrían mostrado un arma blanca antes de que lograra salir del campo de juego.

“Cadena pensó que por el resultado que se registró, podía aparecer en la cancha a celebrar, pero no fue así. Un buen número de hinchas lo increparon, lo persiguieron y lo alcanzaron a agredir. Además, en una versión sin confirmar, aseguran que le mostraron un arma blanca”, dijeron fuentes consultadas por ‘Gol Caracol’.

🚨 Así salió José Augusto Cadena, propietario del #Cúcuta del campo de juego del General Santander.



👁️ La gente no se olvidó de nada en un momento de celebración.



📸: Hinchacd1924 en Instagram. pic.twitter.com/mlAAqgQOn2 — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) December 2, 2025

Al parecer, la presencia de Cadena no fue bien vista por la afición, pues ha estado envuelto en una polémica por deudas y salarios atrasados; a causa de esto, el Ministerio del Deporte retiró el reconocimiento deportivo del Cúcuta, lo que desembocó en un descenso administrativo del equipo.