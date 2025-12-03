Acabó la pesadilla. Después de cinco años consecutivos en la Primera B, el Cúcuta Deportivo logró su regreso a la primera división del fútbol colombiano.

Ante su fervoroso público, en el estadio General Santander, el cuadro motilón se impuso 3-2 al Real Cundinamarca, en definición por tiros desde el punto penal, en la final del segundo torneo del año, y logró su anhelado ascenso.

Los rojinegros, que cayeron 2-1 en el partido de ida en Bogotá, se repusieron e igualaron la serie al ganar por el mismo marcador en los 90 minutos en territorio cucuteño.

No fue fácil, el argentino Lucas Ríos hizo estalla de alegría el escenario de los ‘Motilones’ a los 13 minutos de juego, anotando el gol que descorchó el marcador.

Parecía que la victoria se iba a dar sin problemas porque el local atacaba y generaba constantes ocasiones de gol, pero el visitante, en su única llegada logró la igualdad a los 41 minutos, a través de un tanto de contragolpe de Arney Rocha.

En el segundo período, en medio de la angustia y desespero por el score, Jonathan Agudelo consiguió el 2-1 y acercó a los anfitriones a la remontada.

Sin embargo, el arquero de Real Cundinamarca, Kevin Cataño, empezó a convertirse en figura y a ahogar el grito de gol cucuteño.

Los dirigidos por Nelson ‘el Rolo’ Flórez fallaron en dos penaltis que les pitaron en el tramo final del partido. Cataño le atajó uno a Agudelo, mientras el argentino Matías Pisano lo estrelló contra el travesaño.

No pasó de 2-1 el Cúcuta y tuvo que resolver en la definición por cobros desde los doce pasos, donde se vivió un verdadero drama porque Cataño tapó un par de penaltis que hicieron pensar en una enorme decepción.

Empero, al final de cuentas, el arquero rojinegro, Ramiro Sánchez, también se agigantó y detuvo dos cobros. Aparte, Cataño desperdició una ejecución antes de que ‘Jopito’ Álvarez sellara el triunfo 3-2 y el ascenso del Cúcuta Deportivo.

Jaguares ya había garantizado su retorno a la A al ganar el primer torneo del año y garantizar el primer lugar de la reclasificación. Cúcuta también asciende sin jugar la gran final del año ni repechajes porque conquistó el campeonato del segundo semestre y es segundo en la tabla anual.

En la B, los ganadores de cada torneo se enfrentan en una última serie final. El vencedor asciende, mientras el perdedor se mide al primero de la reclasificación para resolver el segundo ascenso. Al ser los primeros de esa tabla anual, Jaguares y Cúcuta alcanzaron el objetivo.

Unión Magdalena y Envigado FC perdieron su lugar en la primera categoría.