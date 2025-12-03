El entrenador uruguayo Pablo Repetto fue presentado este martes como nuevo director técnico de Santa Fe con el reto de llevar al equipo bogotano a posiciones de honor en la Copa Libertadores de 2026.

Repetto asumirá las riendas del equipo a partir del martes 9 de diciembre, luego de que el onceno termine su participación en los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana. Reemplaza al también uruguayo Jorge Bava, quien dejó a Santa Fe para dirigir al paraguayo Cerro Porteño.

“Tuve experiencia con dos clubes en la altura. Me gustan los equipos intensos, con velocidad en todas sus líneas, no necesariamente, pero sí en la mayoría, creo en el fútbol moderno, me gusta jugar por banda en el uno contra uno y tomar protagonismo dentro de lo que se pueda, a veces te dejan y otras veces no, pero vamos a querer un equipo protagonista”, comentó Repetto.

Eso le permitirá a Repetto diseñar un equipo para encarar la liga colombiana y la Superliga, competencia en la que se enfrentará, a finales de enero de 2026, con el campeón del segundo semestre de 2025.

Santa Fe, que fue campeón del Torneo Apertura, no pudo repetir su exitosa campaña en el segundo semestre. A dos fechas de cerrar los cuadrangulares semifinales, quedó eliminado de la lucha por el título del segundo semestre, el Finalización.

Repetto dejó en agosto de 2024 el banco de Atlético Nacional. Allí estuvo seis meses en los que dirigió 17 partidos con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Atlético Nacional fue el undécimo equipo que el estratega dirigió en su carrera, que comenzó en 2006 con el Fénix uruguayo.

El mejor momento del entrenador se produjo al frente del Independiente del Valle ecuatoriano, al que condujo a la final de la Copa Libertadores de 2016, que perdió, precisamente, ante Atlético Nacional.