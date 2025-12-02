La golfista barranquillera Daniela Páez firmó una actuación memorable en el LXXIII Campeonato Nacional-Internacional de Golf de Guatemala, al coronarse campeona en la categoría femenina con una ventaja contundente de nueve golpes en el exigente recorrido del Hacienda Nueva Country Club.

Páez no solo ganó: dio una exhibición de consistencia y jerarquía, registrando las dos mejores tarjetas de todo el certamen y las únicas por debajo del par. Su ronda de 69 golpes el jueves y el sólido 70 del sábado la consolidaron como la jugadora más dominante del torneo, para cerrar la semana con un total de 293 impactos.

A pesar del fuerte repunte final de la mexicana Paloma Ibarra, quien firmó una ronda sin errores para asegurar el segundo lugar, la colombiana mantuvo el control y no cedió terreno. Ibarra y su compatriota Regina Jiménez finalizaron con 302 golpes, completando el podio.

La colombiana María José Cardona no pudo sostener su ritmo y una complicada ronda de 83 impactos la relegó al sexto lugar de la clasificación final, con 313 golpes acumulados.

En la modalidad por equipos, México —con Ibarra y Jiménez— se quedó con el título, superando a Colombia por apenas dos golpes.

Actuación masculina colombiana

En la rama masculina, el caleño Mateo Payán destacó al cerrar su participación con una notable ronda de 69 golpes, tres bajo par, que le permitió trepar al tercer lugar del tablero, igualando los 289 impactos del guatemalteco José Arzu García.

Por su parte, Carlos Ernesto Rodríguez culminó con 297 golpes tras firmar 76 en la jornada final, ubicándose en la décima casilla.

El gran campeón fue el local Gabriel Palacios Morataya, quien deslumbró con un espectacular 64 en la ronda decisiva, consolidando su triunfo con un acumulado de 273 impactos, once menos que su compatriota Sebastián Barnoya.

En equipos, los colombianos Payán y Rodríguez, conocidos como ‘Kliche’ y Mateo, finalizaron terceros, mientras que el título quedó en manos de los locales Morataya y García.