El exfutbolista brasileño Dani Alves vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez por un video viral en el que se le ve predicando la palabra de Dios en una iglesia evangélica de España.

Lea: Sporting de Lisboa 3, Brujas 0: el samario Luis Javier Suárez puso su cuota anotadora

Esta semana se volvió tendencia en redes sociales un video en el que se aprecia a Dani Alves dando un sermón en una iglesia de Girona, provincia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al noreste de España.

“Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete es lo que Dios cumple”, dijo Alves, de 42 años, a las personas que estaban congregadas en la iglesia.

Lea: Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional en Mónaco por conducir ebrio

Mientras los asistentes lo grababan con sus celulares, Dani Alves se paseaba por la iglesia predicando de manera enérgica: “No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes. El Dios que está allí es el mismo que está aquí”, sostuvo.

Estas imágenes han generado opiniones encontradas entre los internautas, pues mientras algunos critican a Dani Alves por dar lecciones sobre Dios tras haber enfrentado una denuncia por abuso sexual, otros lo apoyan en la nueva vida que está llevando alejado de las polémicas.

Dani Alves=corteza prefrontal on → sistema límbico hype ← HPA liberando toneladas de cortisol + upgrade religioso.

Solo así puedo entender esta mamada.pic.twitter.com/OoWmsHtcVe — El Profe Rural (@Ryffuentes) November 25, 2025

Y es que esta aparición de Dani Alves como predicador en una iglesia evangélica se da casi ocho meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo absolviera al revocar su condena de cuatro años y medio de cárcel por el abuso sexual de una joven en Barcelona (noreste de España), por considerar que no hubo pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no era “fiable”.

Lea: Colombia domina las pesas de los Juegos Bolivarianos con un total de 17 oros

En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC estimó por unanimidad el recurso presentado por la defensa del exjugador brasileño del Barça y lo absolvió de agresión sexual al concluir que la resolución de la Audiencia de Barcelona que lo condenó adolece de “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

Dani Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del 2024, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por abusar sexualmente de una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022.