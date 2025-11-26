La Federación Colombiana de Ajedrez (FECODAZ) anunció la ampliación del plazo de inscripciones para los jugadores extras del Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025, tras la alta demanda registrada por parte de deportistas nacionales y extranjeros. El certamen se realizará del 5 al 12 de diciembre en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, en Cali.

Leer también: Doncic, LeBron y Reaves llevan a los Lakers a cuartos de la Copa de la NBA

Weymar Muñoz, presidente de FECODAZ, explicó que la fecha límite inicial, prevista para este viernes 21 de noviembre, fue modificada atendiendo las solicitudes de numerosos jugadores que buscaban participar en el evento. Según el ajuste, los deportistas internacionales podrán inscribirse hasta el lunes 1 de diciembre, mientras que los ajedrecistas colombianos tendrán plazo hasta el miércoles 3 de diciembre.

La organización reiteró la invitación a los jóvenes talentos a formalizar su inscripción y competir por títulos como Maestro Internacional (IM), Maestro FIDE (FM), Candidato a Maestro (CM), Maestra Internacional (WIM) y Maestra FIDE (WFM). Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 322 734 2146.

El Sudamericano Juvenil es uno de los eventos más importantes del calendario continental. FECODAZ, en trabajo conjunto con la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Liga Vallecaucana de Ajedrez, avanza en los preparativos de un torneo que reunirá en Cali a cerca de 800 deportistas entre los 6 y 18 años, procedentes de 10 países del continente.

Leer más: Así quedó la tabla del Grupo B de los cuadrangulares finales tras la victoria de Tolima sobre Santa Fe

La capital vallecaucana se alista así para recibir a las futuras promesas del ajedrez sudamericano en una semana de competencia que promete alto nivel técnico y una amplia participación internacional.