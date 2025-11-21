Colombia volvió a destacarse en la gimnasia artística juvenil gracias a la actuación del cucuteño Camilo Vera, quien se convirtió en el protagonista nacional durante la jornada clasificatoria del Campeonato Mundial Juvenil que se realiza en Manila, Filipinas.

A sus 18 años, el gimnasta aseguró su presencia en tres finales mundialistas como All-Around, barras paralelas y barra fija.

El atleta, dirigido por el reconocido entrenador Jairo Ruiz Casas, firmó una presentación consistente en los seis aparatos, finalizando undécimo en la clasificación general con un acumulado de 79.233 puntos.

¡NOS VEMOS EN LA FINAL 🥳!



Camilo Vera avanza a la gran final de la barra fija en el Mundial de gimnasia artística juvenil en Filipinas.



Nuestro gimnasta quiere hacer historia 🇨🇴 pic.twitter.com/nF1t5T6Xfv — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 21, 2025

Sus notas fueron: suelo (12.600), arzones (12.200), anillas (12.900), salto (13.800), paralelas (14.033) y barra fija (13.700).

Los líderes de la jornada fueron Arsenii Duhkno de Rusia, Lan Yang de China y Nao Ojima de Japón, quienes superaron la barrera de los 80 puntos.

Uno de los puntos más altos de Vera llegó en barras paralelas, donde se ubicó tercero con 14.033 puntos, impulsado por una dificultad de 5.300 y una ejecución muy limpia (8.733). Solo fue superado por el estadounidense Danila Leikyn (14.100) y el japonés Nao Ojima (14.066).

¡VAMOS COLOMBIA 😮‍💨! Nuestro equipo ya está en Manila, Filipinas, para disputar el mundial juvenil de gimnasia artística. Camilo Vera, actual campeón sudamericano, va por la gloria.



¡Vamos con toda 💛💛💙❤️‍🔥!



🎥 @gymnastics pic.twitter.com/tyDGZZZcj9 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 20, 2025

En esta misma prueba también avanzó el antioqueño Thomás Mejía, sexto con 13.766. El cucuteño Jorman Álvarez, aunque tuvo una nota respetable de 13.333, quedó fuera de la final al ubicarse en el puesto doce.

En barra fija, Vera volvió a aparecer entre los mejores, ubicándose séptimo con 13.700 puntos gracias a una rutina de alta dificultad (5.400). El podio parcial quedó en manos de Leikyn y los franceses Nael Sakouhi y Leeroy Traoré, ambos con 14.066.

El desempeño del colombiano llamó la atención de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), que elogió su nivel técnico: “Camilo Vera es un acróbata de primer nivel en barra fija. Su serie podría verse perfectamente en una final de aparatos sénior”.

Además, el joven nortesantandereano quedó como primer reserva en anillas, donde fue noveno con 12.900 puntos.

Las próximas competencias son de All-Around el sábado 22 de noviembre, 2:00 a.m. (hora Colombia) y Finales de paralelas y barra fija el lunes 24 de noviembre.