Una anotación del experimentado centrocampista Matheus Uribe le dio este jueves la victoria por 1-0 al Atlético Nacional sobre el América de Cali en el debut del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, un juego disputado en el estadio Atanasio Giradot de Medellín.

Los Verdolagas, dirigidos por Diego Arias, ratificaron su favoritismo y superaron de principio a fin a su rival, que llegó poco a la portería contraria y no encuentra desde hace varias semanas su mejor nivel deportivo.

Los anfitriones hallaron en el juvenil Juan Rengifo y en el atacante Alfredo Morelos a sus jugadores más peligrosos, pero no tuvieron suerte de cara al arco.

En ese contexto, los centrales americanos, Nicolás Hernández y Andrés Mosquera, se hicieron fuertes y defendieron el cero en su puerta.

Sin embargo, el tanto de los locales llegó al minuto 73 cuando el extremo Marlos Moreno, que había entrado a la cancha un minuto antes en reemplazo de Edwin Cardona, mandó un centro preciso que Uribe, llegando desde atrás, cabeceó para vencer la resistencia del portero americano Jorge Soto y darle la victoria al Atlético Nacional.

Con este resultado, más la victoria de Junior ante el Deportivo Independiente Medellín el pasado miércoles, el Grupo A de los cuadrangulares finales deja al cuadro rojiblanco y al Nacional empatados en el primer lugar con 3 puntos y el mismo promedio de gol de +1.

En la segunda jornada, Junior de Barranquilla visitará al América de Cali el próximo domingo 23 de noviembre. Nacional y DIM se medirán el mismo día en la capital antioqueña.