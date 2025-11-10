La selección de Colombia logró este lunes la victoria frente a Corea del Norte (2-0) y accedió a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 como segunda del grupo G por detrás de Alemania.

Leer también: Ramón Díaz se disculpa por un nuevo comentario machista en Brasil

El combinado colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, necesitaba la victoria para no depender de otros resultados y cumplió con su cometido al imponerse al equipo norcoreano con goles de Miguel Solarte a los 25 minutos y de Santiago Londoño a los 33.

Leer más: Thibaut Courtois se lesiona y no jugará con Bélgica

Con este resultado Colombia cierra la fase de grupos con cinco puntos en tres jornadas y accede como segunda a dieciseisavos. Primera es Alemania, también con cinco puntos, tras golear (0-7) en esta última jornada a El Salvador, que se marcha del campeonato con un solo punto. Corea del Norte, con cuatro, pasará como tercera.