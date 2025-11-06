Ya siente Barranquilla como su casa. El defensor Daniel Rivera fue el segundo invitado en el programa ‘En La Jugada Más Humana’.

El bogotano, que llegó a principios de año a Junior, nos hizo un recorrido por su casa junto a su esposa, Camila Vivas, para compartir sus historias más personales: la relación con Dios y la nueva integrante de la familia, su hija, la cual nacerá a principios del otro año.

Josefina Villarreal Daniel Rivera, su esposa Camila Vivas y su perro Zeus posando para el lente de EL HERALDO.

El zaguero también nos enseño a su perro, Zeus, quien estuvo muy presente a lo largo de la entrevista en la tranquilidad de su hogar.

El jugador rojiblanco se sinceró y aseguró que “la Llegada a Junior fue la respuesta a una oración”.

Su esposa, por su parte, también se mostró muy feliz y contenta viviendo en Barranquilla, ciudad que los ha acogido desde el principio.