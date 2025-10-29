El Real Madrid completó este miércoles su primer entrenamiento tras la victoria del domingo en el clásico ante el FC Barcelona (2-1) en un día en el que Vinícius Junior pidió perdón por su reacción de enfado tras ser sustituido en dicho encuentro, y en el que Xabi Alonso no pudo contar con tres futbolistas por lesión: David Alaba, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal.

De ellos, el que más cerca está de volver es un Alaba que fue baja ante la Juventus y en el clásico debido a una sobrecarga muscular, con el objetivo de entrar en la convocatoria del partido ante el Valencia de este sábado en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CET, -1 GMT).

Por su parte, a Rüdiger, según los plazos iniciales, le queda un mes de baja debido a una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda sufrida a principios de septiembre.

El último en sumarse a la lista de bajas fue Dani Carvajal, quien el martes fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha para reparar la “presencia de un cuerpo libre articular” que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico del pasado domingo.

La intervención se llevó a cabo en la misma articulación en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo que le mantuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego.

Eso sí, el tiempo de baja estimado en esta ocasión es menor. Según pudo saber EFE de fuentes del club, el margen oscila entre el mes y medio hasta los dos meses y medio.

Sin estos tres futbolistas disponibles, Xabi Alonso volvió a ver a sus jugadores, tras dos días de descanso, con una tarea pendiente: Vinícius Junior.

El brasileño pidió perdón por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico. Primero, a nivel interno, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y más tarde haciéndolo público a través de sus redes sociales.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió en sus redes sociales.

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, completó.

Una disculpa pública que llega tras haber hecho lo propio en el vestuario, en el primer entrenamiento tras el clásico, después de dos días de descanso, y en la que no menciona a su entrenador, Xabi Alonso, al que, según Movistar +, se dirigió en los siguientes términos al ver su número ‘7’ en la tablilla de los cambios.

“Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, dijo cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.

Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un “venga, Vini, hostias”, y ninguno de los dos interaccionó en el cambio.

Sin polémica por las 72 horas

Un miércoles en el que el Real Madrid conoció fecha y hora de su partido de la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports y del adelantado por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en enero. Y, entre ellos, hay menos de 72 horas de descanso para los futbolistas.

Una circunstancia que, tras ocurrir el pasado 15 de marzo, el club aseguró que no volvería a jugar si se daba el caso.

El Real Madrid disputó su partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el miércoles 12 de marzo, con hora de inicio a las 21:00, por lo que el partido del sábado 15 ante el Villarreal, a las 18:30 horas, incumplía con las 72 horas de descanso y recuperación recomendadas por la FIFA, quedándose en 69 horas y media entre la hora de comienzo de un partido y otro.

Además, el derbi llegó a la tanda de penaltis y, por ello, finalizó a las 23:45 horas de la noche del miércoles, reduciendo aún más el tiempo de descanso.

Esto provocó el enfado del club. Tanto que aseguró que no volvería a jugar un partido de Liga que no cumpliera las 72 horas de descanso recomendadas por la FIFA, ya que lo consideraban “un atentado contra la salud de los futbolistas”, por lo que buscarían “el amparo de la FIFA” en caso de volver a ocurrir.

Pero, para la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports y la adelantada por la disputa de la Supercopa de España en enero, los horarios vuelven a dejar al Real Madrid con menos de 72 horas de descanso. Visita al Girona el 30 de noviembre a las 21:00 horas CET y viaje a Bilbao para jugar contra el Athletic el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas.

Sin embargo, en esta ocasión, el club acepta la diferencia de dos horas -70 tendrá de descanso entre la visita al Girona y al Athletic Club- y entiende que así lo dictamina el calendario y las pocas opciones que este deja disponibles. Además, el hecho de que el partido en San Mamés se dispute a las 19:00 horas les permitirá volver esa misma noche a Madrid sin complicaciones de tener que buscar un aeropuerto u opción alternativa.