Los Oklahoma City Thunder impusieron este martes, en el día inaugural de la nueva temporada de la NBA, la ley del campeón y, tras recibir sus anillos por el título conquistado el pasado junio, remontaron doce puntos de desventaja ante los Houston Rockets y triunfaron por 125-124 en el Paycom Center de Oklahoma City tras pasar por una doble prórroga.

Por sexta vez en la historia, la NBA abrió el telón sobre la nueva temporada con un partido de dos prórrogas. En el momento de la necesidad, OKC se encomendó a Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, quien firmó 24 de sus 35 puntos entre el cuarto período y los dos tiempos extra.

En la noche en la que los Thunder subieron al techo del Paycom Center el estandarte de campeones NBA, ‘SGA’ conectó 12 de sus 26 tiros de campo, pese a un modesto 1 de 9 en triples, y llevó de la mano a OKC hacia el triunfo acompañado por los 28 de Chet Holmgren.

Lo hizo ante Kevin Durant, ex de los Thunder, quien debutó con la camiseta número 7 de los Rockets con 23 puntos y 9 rebotes. El doble campeón NBA cometió la falta decisiva con 2 segundos para el final de la segunda prórroga ante Gilgeous Alexander, cuyo 2 de 2 entregó la victoria a OKC.

Los Thunder, que no podían contar con Jalen Williams por un problema en una muñeca, se sobrepusieron a una noche estelar de Alperen Sengun, quien selló 39 puntos y 11 rebotes y vivió la noche más efectiva de su carrera desde el arco, con 5 triples.

OKC recibe los anillos de campeón

Era el 22 de junio cuando, en este mismo escenario, los Thunder doblegaron a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales para levantar al cielo el primer anillo de su historia en Oklahoma.

Este martes, en el día inaugural de la nueva temporada, la plantilla de Mark Daigneault recibió los anillos de campeones y subió al techo del Paycom Center el estandarte del título.

Cada miembro de la plantilla recibió un anillo de oro de catorce quilates y diamantes, el símbolo del espectacular camino triunfal de la última temporada.

Lo hicieron ante la mirada de un viejo conocido, un Kevin Durant que contribuyó al principio de su carrera al crecimiento de la franquicia y que regresó a Oklahoma con la camiseta de los Rockets.

Fue un comienzo de partido efectivo por ambas franquicias, que estuvieron por arriba del 50 % en tiros de campo, pese a sus apuros desde la línea de tres puntos.

KD avisa, SGA responde

Durant jugó los 12 minutos del primer cuarto y se presentó con 8 puntos, apoyado por los 10 de Amen Thompson. Los texanos encontraron ritmo en el segundo período y, con 4 triples, dieron el primer empuje para tomar 10 puntos de ventaja en el segundo cuarto.

Con tres jugadores ya con dobles dígitos, Durant, Thompson y Sengun, los Rockets se llevaron una ventaja de seis puntos al descanso.

La renta máxima del equipo de Ime Udoka fue de 12 puntos al comienzo del tercer período, pero OKC, la única de las franquicias de la NBA con balance positivo en el último curso cuando estuvo abajo por esa cantidad en el marcador, no se descolgó mentalmente del choque.

Consiguieron empatarlo en el tercer cuarto y, con 1.34 por jugar en el cuarto, consiguieron su primera ventaja desde el 42-41 con un tiro en suspensión de Gilgeous Alexander.

Fue el propio SGA en llevar el partido a la prórroga con otro tiro en suspensión después de que Durant diera dos puntos de ventaja a los Thunder con menos de diez segundos en el cronómetro.

Alta tensión en la doble prórroga

Fue cuestión de detalles para que la victoria se quedara en Oklahoma. Gilgeous Alexander tuvo el último tiro en la primera prórroga, pero lo falló después de que Sengun empatara 115-115 con un mate ante Alex Caruso.

En el segundo tiempo extra, el pívot turco de los Rockets adelantó a Houston 124-123 a falta de once segundos para el final. OKC no tembló y entregó el balón a Gilgeous Alexander.

El último MVP se quedó atrapado ante la presión de la defensa de Houston, pero cuando ya se le acababa el tiempo logró forzar una falta de Kevin Durant que le envió a la línea de libres.

‘KD’ terminó su partido por faltas y el dos de dos de SGA puso la sentencia sobre un partido que abrió de la forma más espectacular la nueva temporada.