Linda Caicedo volvió a las canchas, pero su alegría duró poco. La futbolista colombiana, de 20 años, fue titular este jueves con el Real Madrid Femenino en el duelo frente al París Saint-Germain por la Champions League, pero a los 60 minutos tuvo que salir del campo por una nueva molestia física. El encuentro se disputó en el Stade Georges Lefevre, en Francia.

Caicedo regresaba tras una lesión muscular leve en los isquiotibiales sufrida la semana pasada, también en Champions, durante el compromiso ante la Roma, donde fue figura al dar tres asistencias. Sin embargo, la ilusión de su retorno se desvaneció rápidamente.

De acuerdo con medios españoles, la colombiana sintió un fuerte dolor al intentar recuperar un balón en el mediocampo, justo después de que el PSG descontara en el marcador (1-2). Los médicos del club ingresaron para atenderla, pero finalmente fue sustituida con gestos de frustración.

El técnico Pau Quesada había incluido a Linda entre las titulares tras seguir de cerca su evolución. La atacante no jugó el pasado domingo frente al Athletic Club de Bilbao por precaución, pero logró entrenarse sin aparentes molestias en la previa del choque europeo. Su salida obligó al cuerpo técnico a realizar cambios tácticos en el segundo tiempo.

La Selección Colombia en alerta

La situación encendió las alarmas en la Selección Colombia Femenina, que iniciará su camino en la Liga de Naciones el próximo 24 de octubre. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se enfrentará ese día a Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y el 28 de octubre visitará a Ecuador en Quito.

Aunque Linda Caicedo fue enfocada en la transmisión mostrando cierta calma, su disponibilidad para esos encuentros dependerá del diagnóstico médico que entregue el Real Madrid en las próximas horas. Una nueva lesión muscular podría dejarla fuera de la convocatoria y afectar los planes de la Selección en su camino hacia el Mundial Femenino 2027, que se disputará en Brasil.