El seleccionador sub-20 de Colombia, César Torres, rescató este miércoles el esfuerzo de su equipo ante Argentina luego de caer por 1-0 en semifinales del Mundial de Chile, pero lamentó que a su país le falte el último paso para pelear y conquistar un título.

“Lo intentamos, no nos metimos atrás, fuimos con valentía, pero nos sigue faltando. Estamos cerca”, aseguró Torres en la zona mixta al terminar el partido en el estadio Nacional de Santiago.

“Lo volveré a intentar y lo haré hasta que el país lo consiga”, agregó.

El entrenador colombiano dijo que su equipo “dio todo” y lo reafirmó al decir que desde el comienzo se buscó ganar el partido. ”Nada que cuestionar a los muchachos desde la entrega”.

“Desde lo futbolístico seguramente tuvimos que haber definido las ocasiones que tuvimos, estamos frustrados, pero con la conciencia tranquila porque este equipo se brinda en la cancha”.

Fue la primera derrota de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile y ahora la tricolor jugará ante Francia por el tercer lugar, el próximo sábado 18 en Santiago.

“Hay que ir a buscar el tercer lugar, terminar dignamente, decir esto en un Mundial, imagínate, pero esa es la exigencia que tenemos que tener nosotros en Colombia”.

Torres afirmó que “también es un orgullo llevar un podio a nuestro país”, por lo que intentarán ganar a los galos e igualar la tercera posición obtenida en la edición de 2003.

“Queremos hacer historia, no lo hemos hecho. Queremos igualar lo que hizo el ‘profe’ Reinaldo Rueda, que además fue maestro mío en la universidad y tenemos una linda amistad”, remarcó.

Entre tanto, el delantero Emilio Aristizábal, hijo del legendario goleador Víctor Hugo ‘Aristigol’ Aristizábal, lamentó no haber podido ligar un gol: “Le apunté ahí a lo último, pero queda pasar la página y seguir adelante”.

“Quedamos sin la posibilidad de pelear por el título, que era lo que queríamos por el país, por nuestras familias”, añadió.

El volante Royner Benítez aseveró que el equipo “de verdad” quería ser campeón, pero puso su mirada en lo que sigue. “Nos toca Francia y vamos a cumplir, vamos a darlo todo como lo dimos siempre en cada partido desde que empezó el Mundial”, cerró.