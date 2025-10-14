Un futbolista nicaragüense casi se pierde el partido de eliminatorias del Mundial de 2026 de este lunes frente a Costa Rica debido a una deuda por pensión alimenticia por la que la policía llegó a buscarlo al vestuario del Estadio Nacional de San José.

El secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Gustavo Araya, explicó a periodistas la situación y la presencia de la Fuerza Pública en el estadio, pero dijo que no daría más detalles pues el caso involucra a una persona menor de edad.

La identidad del futbolista nicaragüense tampoco trascendió, pero sí podrá jugar el partido, aunque es posible que deba pagar la deuda al finalizar el compromiso para evitar ser detenido.

Costa Rica recibe este lunes a Nicaragua en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

El partido es clave para ambas selecciones, pues Costa Rica (3 puntos) necesita la victoria para meterse en la lucha por el primer lugar del grupo, mientras que Nicaragua (1) podría quedar eliminada con una nueva derrota.