Edwin Herrera, lateral del Junior, fue una de las novedades en la nómina titular del equipo rojiblanco en el partido contra Alianza FC, jugando como un tercer central y destacándose por su desempeño en la cancha.

Herrera, autor del gol del triunfo, logró convertir de penal, cortando una racha negativa desde los doce pasos.

“Es algo (los penales) que se ha trabajado, no solo yo, que hoy tuve la oportunidad de patear y marcar, sino también mis compañeros. Lastimosamente las veces anteriores la pelota no entró, pero ellos también han trabajado para patear el penal, todos los hemos hecho. Para fortuna de nosotros pudimos llevarnos los tres puntos, que era lo realmente importante”, expresó.

El lateral cartagenero destacó el apoyo de la hinchada en Valledupar y cómo el equipo se sintió de local. “Realmente nosotros hoy sentimos que estábamos jugando en casa. Es gente que hace un esfuerzo grande para acompañarnos y nosotros, dentro del campo, queríamos retribuirles ese apoyo. Afortunadamente el equipo pudo darles hoy una alegría, no solo a esos que vinieron sino a toda Barranquilla”, afirmó.

Sobre su rol improvisado como central, Herrera manifestó estar a disposición del cuerpo técnico para cualquier planteamiento y se mostró satisfecho con el funcionamiento del equipo.

“Nosotros estamos dispuesto a lo que el profe quiera plantear. Creo que fue planteamiento muy bien realizado. Gracias a Dios hoy pudimos tener el funcionamiento que esperábamos, yo realmente me sentí muy bien. Mis compañeros hacen que todo el que entre pueda sentirse bien en la posición que le toque. Me tocó esta vez de central y creo que se hicieron bien las cosas. El balance es positivo”, dijo.

Finalmente, el lateral habló sobre la fortaleza mental del equipo en un semestre con picos altos y bajos de rendimiento, pero que hoy los tiene a un paso de la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025.

“Nosotros este semestre hemos tenido momentos muy bonitos y otros momentos donde quizá no hemos salido como queríamos, pero creo que es un equipo que mentalmente se ha trabajado muy bien. Tenemos un cuerpo técnico que en esa parte nos ha ayudado mucho y grandes líderes dentro del grupo que hacen que cada uno de nosotros pueda estar bien mentalmente, y creo que eso se ha visto reflejado y se va a seguir viendo reflejado en lo que queda del torneo”, concluyó.