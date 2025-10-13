La mayoría de las veces no es fácil para los técnicos de fútbol montar una alineación para mover el lineup (como se dice en el béisbol) y cambiar situaciones no buenas en los equipos titulares que dirigen. Es un carrusel de lo más extraño. Pasa cuando en el plantel hay jugadores top, jugadores normales y normalitos.

Le acaba de pasar al profe Alfredo Arias. Movió su lineup para medirse al aplicado y físico equipo Alianza del DT Hubert Bodhert y poder vencerlo 1-0 con gol de tiro penal convertido —¡Gracias Dios!— por Edwin Herrera.

Pasó de un 1-4-2-3-1 a un 1-4-1-4-1 o 1-4-4-2. Siguió con la dupla Báez-Daniel Rivera, Didier como único volante de primera línea, adelantó a Guerrero, hizo reaparecer a Harold Rivera haciendo otro cuatro en el medio con la inclusión de Rivas y ‘Tití’ que no han estado en rendimiento ade-cuado y esperado. El punta Paiva rotando con ‘Tití’ o los dos cuando se armaba la doble línea de cuatro y los dos puntas.

En el primer tiempo, con posesión del 58%, hizo nueve remates, tres de ellos a puerta. El 0-0, con el que terminó la primera parte, le hizo regresar a los que había sacado de la alineación titu-lar para mover el lineup.

Al comenzar, Castrillón por ‘Tití’ y Chará por Harold. Ganando ya 1-0, Salazar por Guerrero, para tener más posesión, y para rematar el juego favorable Teófilo por Rivas. Y sobre los 88 minutos, Esparragoza por Paiva.

En el segundo tiempo más posesión 62% contra 58 del primer tiempo, seis remates por nueve de la primera parte , cero a puerta contra tres del inicio, pero la equivocación infantil de Kalazán Suárez para la mano del penal, le dio la posibilidad de ganar un juego luchado que iba camino al 0-0. Así es el fútbol.

A veces los técnicos mueven su lineup y los que entran a reemplazar a los titulares “dan chicle”. Otras veces no, y hay que reemplazarlos por los que ellos, a su vez, habían reemplazado y estaban en el banco donde generalmente están esos que fueron titulares de ocasión.

Sí, es un galimatías, pero pasa. Y recurrentemente. Junior debía ganar y lo hizo. Es que con esos tres puntos necesita tres más para clasificar con anticipación. Y eso es un mérito incuestionable…