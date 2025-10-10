Con una destacada actuación en el terreno de juego, el club Pirringo Lineros de Barranquilla se coronó campeón en la categoría sub-12 del II Festival de Clubes de Béisbol, tras vencer con autoridad 11-3 al Club La Victoria de Barranquilla en la gran final disputada en la cancha de béisbol del barrio La Victoria.

El torneo, que reunió a jóvenes talentos de Barranquilla y Cartagena, se llevó a cabo en las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14, consolidándose como una plataforma de desarrollo y proyección para las nuevas generaciones del béisbol costeño.

La novena barranquillera mostró un juego sólido a lo largo de la competencia, destacándose por su cohesión, disciplina y eficacia ofensiva, factores que fueron determinantes para alcanzar el título de la categoría.

Cortesía Arturo Meza Campo.

Entre los campeones del club Pirringo Lineros se encuentran Arturo Meza Campo, Camilo Luna, Emmanuel Campos, Donovan Ortega, Jesús David Altamar, David Callejas, Juan José Quintero, Ozkar Polo, Víctor Prada, Mathias Silva, Álvaro Rogers y Luis Fruto, quienes dejaron en alto el nombre de su ciudad con un desempeño impecable.

El triunfo refleja no solo el talento de los jugadores, sino también el trabajo constante de entrenadores y formadores que, día a día, apuestan por el crecimiento del béisbol infantil en la región.

Con este título de la sub-12, Pirringo Lineros reafirma su posición como uno de los clubes más competitivos del circuito juvenil y se proyecta con fuerza hacia futuros certámenes.