Mikel Arteta celebró su partido 300 en el banquillo del Arsenal con una cómoda victoria frente al nuevo West Ham United de Nuno Espirito Santo (2-0).

El técnico español, que llegó al Arsenal en 2019, celebró este tercer centenario con los ‘Gunners’ aupándose a lo más alto de la tabla a la espera de lo que haga el Liverpool en el último encuentro del sábado contra el Chelsea.

Son 177 victorias, 56 empates y 67 derrotas para el español, que tiene un 59 % de triunfos con los londinenses, el mejor porcentaje de la historia de los entrenadores del Arsenal, y al que solo le falta un gran título para cimentar su estatus de leyenda en el Emirates Stadium.

Contra el West Ham de Nuno Espirito Santo, el Arsenal no dio muestras de cansancio después de vencer entre semana al Olympiacos en la Liga de Campeones y se desquitó, además, de las dos últimas visitas de los ‘Hammers’ a este estadio.

En febrero, gracias a un tanto de Jarrod Bowen y en diciembre de 2023, el triunfo cayó del lado del West Ham. Tocaba venganza y el encargado de conducir los goles fue Martín Zubimendi, candidato a mejor jugador de septiembre en la Premier League.

El centrocampista español, que entró a la media hora por lesión de Martin Odegaard, abrió el camino de la victoria con un pase precioso para Eberechi Eze dentro del área. Eze disparó con fuerza, Areola blocó la pelota y Declan Rice, que venía desde atrás, la colocó en la red ante su exequipo, al que ya ha marcado dos goles desde que cambiara de bando hace dos años.

Espirito Santo, que apenas ha dirigido dos encuentros a este conjunto tras el despido de Graham Potter, dejó al equipo atrás a la espera de que pasaran los minutos y buscar una ocasión en la recta final, pero El Hadji Diouf destrozó el plan al derribar a Jurrien Timber dentro del área cuando el holandés ya paladeaba el disparo después de otro gran pase de Zubimendi.

Desde el punto de penalti no falló Bukayo Saka y el Arsenal agarró el liderato de la Premier League como mínimo de forma momentánea hasta que juegue el Liverpool en Stamford Bridge.

Los ‘Gunners’ son ahora primeros con 16 unidades, una más que el Liverpool y dos más que el Tottenham Hotspur y Bournemouth, que ya han jugado.

Además, esta es la cuarta portería a cero para David Raya en esta Premier, lo que le iguala con Nick Pope, del Newcastle United, en la pelea por el Guante de Oro. A estas cuatro vallas invictas hay que sumarle otras dos en Liga de Campeones.

El West Ham, que ni tiró a puerta en todo el encuentro, seguirá una jornada más en descenso. Con cuatro puntos, es penúltimo.