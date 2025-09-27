El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue el autor del gol de la victoria a domicilio este sábado del Sporting de Portugal frente al Estoril Praia (0-1) en la séptima jornada de la liga lusa.

El equipo verdiblanco comenzó fuerte y en el minuto 11 Suárez marcó con el pie izquierdo el único tanto del encuentro tras un pase desde la banda izquierda de Maxi Aráujo.

Los ‘leones’ dominaron toda la primera parte con varias oportunidades, algunas de Suárez, de aumentar esa ventaja, que no lograron ampliar.

El delantero del Estoril, el venezolano Alejandro Marqués, estuvo a punto de empatar en el 41′ después de un error de Debast que aprovechó para plantarse delante del portero del Sporting Rui Silva, que impidió el gol.

La primera mitad terminó con una posible lesión muscular del defensa español del Estoril Ricard Sánchez, ex del Granada, el Lugo y el Atlético de Madrid, que tuvo que se relevado tras acabar tirado en el suelo en el 33′.

La segunda parte continuó con el dominio del Sporting en el campo con las líneas más subidas y arriesgando un poco más, aunque Suárez recibió un fuerte placaje de sus adversarios.

A quince minutos del final, el entrenador ‘leonino’, Rui Borges, decidió la salida de Suárez, Vagiannidis y Quenda para dar entrada al español Iván Fresneda, Genny Catamo y Ioannidis para mantener la ventaja ‘sportinguista’ y ampliarla, aunque el segundo gol no llegó.

Tras esta victoria, el Sporting sigue segundo en la tabla provisional igualado en puntos con el Oporto, que es primero y que el lunes jugará contra el Arouca, y por delante del tercero, el Benfica, con 17 puntos.