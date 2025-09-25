Está sumergido en toda clase de problemas. Deportivo Pasto, el rival de Junior en la jornada 13 de la Liga II, este domingo en el estadio Metropolitano (8:30 p. m.), sumó un nuevo lío a su agitada semana: el técnico Camilo Ayala presentó su renuncia.

Ayala dimitió en medio de dimes y diretes entre directivos, jugadores, prensa y afición por la presunta participación de seis futbolistas en amaño de partidos para favorecer a apostadores, según una denuncia lanzada por Óscar Gasabón, presidente del club.

El antioqueño de 39 años de edad deja al Deportivo Pasto en el último lugar de la tabla de posiciones, con solo 10 puntos de 36 posibles y con un mundo de líos internos por las acusaciones de Gasabón y la molestia de los señalados.

La difícil situación, rechazada por los futbolistas supuestamente involucrados y toda la plantilla del equipo tras la derrota 2-0 ante América de Cali, el miércoles pasado, en el estadio Libertad, en partido pendiente de la Liga II, se agrava aún más con la partida de Ayala.

Diego Martínez, arquero de la escuadra nariñense, fue uno de los señalados y uno de los que tomó la vocería para defender su integridad y reputación como persona.

Entre lágrimas, el experimentado guardameta afirmó que es injusto que se le acuse y se ponga en tela de juicio su honestidad sin ninguna prueba.

La Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, emitió un comunicado pidiendo un debido proceso y la presunción de inocencia para los seis jugadores acusados, que fueron apartados de la concentración antes del compromiso frente al América.

Así las cosas, Junior se medirá a un adversario que está sumido en una crisis deportiva y de todo tipo.