El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló este martes en Nueva York con los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, así como con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre el Mundial de 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal y tendrá tres partidos en Suramérica.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales Domínguez, quien dijo creer en un Mundial 2030 “histórico”.

“Gracias, presidente Gianni Infantino, por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol. Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre todos, la fiesta es verdaderamente mundial”, publicó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

También agradeció por participar en la cita a Peña y Orsi, quienes viajaron a Nueva York para asistir a la 80 Asamblea General de la ONU.

“Hoy, junto a la FIFA, CONMEBOL, APF, AFA y Uruguay, reafirmamos nuestro deseo de que el Mundial 2030 pueda celebrarse en el corazón de América, donde la pasión por el fútbol late más fuerte”, escribió Peña en X.

El gobernante dijo esperar, que “a 100 años de la primera Copa”, “el mundo sienta nuevamente” la calidez y “pasión futbolera” de Suramérica.

Del encuentro, celebrado en las oficinas de la FIFA en Nueva York, también participaron los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia; de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso Labat.

Alonso dijo, en la misma red social, que se trató de “un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030”, un proyecto que, consideró, “une a la región”.

El Mundial de 2030 se disputará en tres continentes, con partidos en España, Portugal y Marruecos, y la celebración del centenario en Buenos Aires, Montevideo y Asunción.