Por:  Redacción Deportes

Listos los que van por el sueño. El director técnico de la selección Colombia Masculina Sub-20, César Torres, dio a conocer este lunes la lista final de jugadores que participarán en el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile.

Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre. Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca.

El extremo Joel Canchimbo, de Junior, hace parte de la convocatoria, mientras que Jordan Barrera, quien recientemente fue transferido del cuadro rojiblanco al Botafogo de Brasil también estará en la nómina.

‘La Amarilla’ iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Colombia). En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p.m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará frente a Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p.m. (hora Col). Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el estadio Fiscal de Talca.

A continuación la lista de jugadores convocados:

  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila
  • Simón García Valero – Atlético Nacional
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
  • Cuerpo técnico:
  • Cesar Torres Ramírez – Director Técnico
  • Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico
  • Christian Freyman Juliao – Preparador Físico
  • Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico
  • Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros
  • Mauricio Serrato Roa – Médico
  • Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
  • Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta
  • Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta
  • Jafeth Orejuela – Kinesiólogo
  • Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa
  • Alexander Gómez – Utilero
  • Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

