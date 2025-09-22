Listos los que van por el sueño. El director técnico de la selección Colombia Masculina Sub-20, César Torres, dio a conocer este lunes la lista final de jugadores que participarán en el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile.

Leer también: Luis Enrique, escogido como el mejor entrenador del mundo

Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre. Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca.

El extremo Joel Canchimbo, de Junior, hace parte de la convocatoria, mientras que Jordan Barrera, quien recientemente fue transferido del cuadro rojiblanco al Botafogo de Brasil también estará en la nómina.

Leer más: Lamine Yamal vuelve a ganar el premio al mejor jugador joven del mundo

‘La Amarilla’ iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Colombia). En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p.m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará frente a Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p.m. (hora Col). Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el estadio Fiscal de Talca.

🎥 ¡𝗩𝗲𝗻𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘆 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢! 🤩🏔️



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 son los 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 por 𝗖𝗲́𝘀𝗮𝗿 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 para disputar la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗦𝘂𝗯… pic.twitter.com/in9gOnqByN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2025

A continuación la lista de jugadores convocados:

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Cuerpo técnico:

Cesar Torres Ramírez – Director Técnico

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico

Christian Freyman Juliao – Preparador Físico

Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico

Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros

Mauricio Serrato Roa – Médico

Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo

Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta

Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo

Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa

Alexander Gómez – Utilero

Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

No olvide: La española Vicky López gana el premio a la mejor jugadora joven y Linda Caicedo termina segunda